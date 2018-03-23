Что такое невротический перфекционизм?

Часто чрезмерный перфекционизм мешает человеку полноценно наслаждаться жизнью. Из-за постоянного неконтролируемого желания сделать всё идеально можно стать невротическим перфекционистом, что в перспективе чревато серьёзными проблемами.

Напротив, продуктивный перфекционизм может стать преимуществом, которое поможет в достижении результатов.

В чём разница между перфекционистом продуктивным и невротическим:

• В целеполагании.

Невротические перфекционисты ставят для себя недостижимые, не реальные, заоблачные цели. Для реализации этих целей они берут короткий временной промежуток. Продуктивные перфекционисты способны адекватно оценить обстоятельства и свои силы. Они ставят себе сложные, довольно амбициозные, но достижимые цели. Свои цели они разбивают на промежуточные этапы и каждому этапу отводят достаточный временной промежуток.

• В самооценке.

Невротические перфекционисты постоянно сравнивают себя с более успешными людьми. Это заведомо - сравнение не в свою пользу. Продуктивные перфекционисты сравнивают свои успехи и достижения со своими же достижениями и опытом в прошлом.

• В оценке собственных неудач.

Невротические перфекционисты катастрофизируют. Любую неудачу они воспринимают, как полный крах и катастрофу. Продуктивные перфекционисты способны воспринимать неудачи, как ценный опыт. Они учится на ошибках, анализируют и делают выводы.

• В оценке своих возможностей и ограничений.

Невротические перфекционисты нереально требовательны к себе и окружающим. В своих поступках они руководствуются слишком завышенными ожиданиями от себя. Продуктивные перфекционисты способны адекватно оценить свои собственные ресурсы и возможности. Они взвешивают и учитывают свои ограничения и обстоятельства.

• В отношении к любому процессу.

Невротические перфекционисты в любом процессе испытывают постоянный стресс. Они способны думать только о результате. Продуктивные перфекционисты нацелены на результат, но это не мешает им получать удовлетворения от самого процесса, что соотвественно делает процесс более качественным, а результат более прогнозируемым и достижимым.

• В оценке результата.

Невротические перфекционисты помимо катастрофизации имеют чёрно-белое мышление. У них нет полутонов. Результат либо идеален, либо при отсутствии идеала в результате они видят полный провал. Продуктивные перфекционисты объективно оценивают свои результаты.

Как минимум невротические перфекционисты становятся прокрастинаторами (откладывают все дела на потом).

Ведь если невозможно сделать идеально, то зачем начинать что-то делать? А если таки начинать придётся, то начну потом, завтра, после тщательного мониторинга. Мониторинг начну с понедельника, а ещё лучше с нового года провести мониторинг прошлого мониторинга, чтоб наверняка в этот раз достичь идеала. Так проходят годы.

Невротический перфекционизм в перспективе чреват серьёзными последствиями: заниженная самооценка, разочарование в жизни, утрата жизненных ценностей и смыслов, неврозы, депрессия и др.

Поэтому, если вы узнали в себе черты невротического перфекциониста, проанализируйте своё отношение ко всему выше перечисленному и постарайтесь изменить его. Это полностью в ваших силах. Откуда я знаю? Угадайте, кто был невротическим перфекционистом? Я.

Если в своём перфекционизме вы зашли слишком далеко и видите, что сами не справитесь, если уже сейчас вы ощущаете симптомы невроза, не ждите. Обратитесь за помощью к психологу, психотерапевту.

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