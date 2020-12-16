Є така цікава вправа в психотерапії: "Отримання нових відчуттів". Цю вправу можуть рекомендувати психологи, психотерапевти і психіатри. Почну з того, для чого вона потрібна? Вона потрібна для зменшення, або повного зняття так званої сенсорної депривації.

Що це таке? Сенсорна депривація (від латинського sensus – почуття, і латинського deprivatio – втрата, позбавлення) – це часткове або повне припинення зовнішнього впливу на один або більше органів почуттів, яке призводить до зниження потоку нервових імпульсів в центральну нервову систему. Науково доведено, що якщо людину помістити в соляний розчин, повністю позбавивши його звуку і світла, то приблизно через пів години, у неї розпочнуться галюцинації.

Чому так відбувається? Справа в тому, що наш організм, незалежно від нашого бажання, виділяє ресурси (енергію) на те, щоб ми в повній мірі могли пізнавати навколишній світ через різні сенсорні відчуття. Але при повній відсутності подразників (в соляній ванні) організм починає їх продукувати сам, за допомогою галюцинацій. Таким чином енергія, що виділяється нашим організмом на сприйняття зовнішньої реальності, шукає вихід. А у нас, в умовах нескінченного карантину, якщо вона (енергія) виходу не знаходить, то виникає так званий "ефект парового котла", коли зайва енергія накопичується в нас до тих пір, поки ні відбудеться "внутрішній вибух", або поки ні відбудеться викид цього "пару".

Треба відзначити, що взагалі-то короткі періоди сенсорної депривації мають гарний вплив на людину, допомагаючи їй стабілізувати власну психіку. Але тривале позбавлення, або обмеження впливу зовнішніх подразників (сенсорних відчуттів) може привести людину до надзвичайного занепокоєння, втрати зв'язку з реальністю, до тих же галюцинацій та депресії. Таким чином якщо нервово-психічна енергія накопичується в нас занадто довго, а з огляду на наші реалії – тривалий карантин, проблеми з фінансами і роботою, та на додачу постійний негатив через погані новини, все це загалом може призвести до розладів в психічному сприйнятті – депресивного, астенічного або тривожного характеру. Але ще швидше, в наслідок такого внутрішнього тиску у людини формуються різні залежності: алкоголь, куріння і т.д. Звичайно дуже добре для позбавлення надлишків накопиченої енергії регулярно відвідувати спортзал та басейн, або проводити масажні процедури, але якщо такої можливості у вас немає, то для виконання даної вправи в домашніх умовах пропонується зробити наступне:

1) Поставити собі завдання отримувати кожен день три нових (не обов ’ язково приємних) відчуття. 2) Розділити для себе палітру відчуттів на групи з п'яти органів почуттів: - Слух: звучання романтичне, морське, дощове і т.д .; - Нюх: аромамасла, запахи квітів, сирих або приготованих продуктів і т.д .; - Смак: солодке, солоне, гірке, гостре, прісне і т.д .; - Дотик (тактильні відчуття): м’яке, гостре, пружне і т.д. - Зір. 3) Упор при виконанні даної вправи ми робимо на перші чотири групи. Зір ми залишаємо осторонь, оскільки дана вправа виконується з закритими очима.

4) Згадати і записати на папері ті відчуття, які ви давно не відчували, та спробувати їх відшукати.

5) Виконувати вправу по 5-10 хвилин протягом п'яти днів знаходячи для себе, і отримуючи нові (або вже прожиті, але давно забуті) відчуття.

Наводжу конкретний приклад. Перший день:

1.Закрив очі, слухаємо в навушниках звуки морських хвиль які ви, не чули довгі роки. Таким чином ми стимулюємо слухові рецептори, через них даючи можливість нашому тілу позбутися від надлишків накопиченої нервової енергії.

2. З закритими очима, гладимо пальцями смужку наждачного паперу, відчуваючи кожним нервовим закінчення її шорсткість та легку гостроту. 3. Увечері, перед сном, ненадовго занурюємося в теплу ванну з аромамаслами, аромат яких викликає у вас максимальну новизну. Звісно, що кожного нового дня ви вигадуєте собі нові способи отримати сенсорні відчуття.

6) Якщо вам сподобаються пошуки нових відчуттів, або висловлюючись більш сучасною мовою, це стане для вас своєрідним квестом, не обмежуйтесь п'ятьма днями, а продовжуйте їх.

Єдине прохання бути обережним при роботі з відчуттями в тактильному спектрі. А то деякі люди, в момент переживання у прямому сенсі гострих відчуттів, можуть ненавмисно поранити собі палець, наприклад, голкою, яку відразу раджу замінити на гостру зубочистку – бо шкодити власному здоров’ю не можна!

Підсумувавши все сказане зазначу, що при всій складності сьогоднішньої ситуації, пошук емоційного балансу і гармонійного спілкування з зовнішнім світом припиняти не потрібно.

А тому знаходячи і переживаючи нові, а можливо просто давно забуті відчуття, які допомагають вам звільнитися від стресу, намагайтесь пережити в такі моменти ще й відчуття подяки! Адже незважаючи ні на що наше життя триває, але розквітає саме в ті моменти, коли ми сприймаємо всю його теплоту кожним своїм нервовим закінченням.

Дякую за увагу!

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