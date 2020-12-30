Ми з вами проводжаємо дуже важкий рік. І, дивлячись на рік Наступаючий, в своїх очікуваннях майбутнього, всіх нас можна умовно розділити на песимістів і оптимістів. Саме тому я і пропоную, напередодні Нового Року пройти дуже короткий тест. Його мета – зрозуміти якого саме майбутнього ви схильні очікувати у найближчі 12 місяців: найкращого (переклад з латині слова "Оптимізм"), або найгіршого (саме так перекладається "Песимізм", з тієї ж латині).

А може вам властивий той самий "Реалізм", до якого сьогодні так люблять себе відносити багато наших співгромадян.

Отже, всього 20 запитань, на які необхідно відповідати тільки "Так", або "Ні".

Поїхали:1. Чи любите ви подорожувати?

2. Хотілося б вам ще чомусь навчитися окрім того, що ви вже вмієте?

3. Ви часто приймаєте снодійне, або заспокійливе?

4. Чи подобається вам ходити в гості, та приймати гостей?

5. Чи часто вам вдається пророкувати майбутні неприємності?

6. Чи не здається вам, що друзі зуміли досягти в житті більшого, ніж ви?

7. Чи знаходите ви час для занять спортом?

8. Чи вважаєте ви, що доля несправедлива до вас?

9. Чи турбує вас можлива глобальна екологічна катастрофа?

10. Чи згодні ви з тим, що науковий прогрес створює більше проблем, ніж вирішує?

11. Чи вдало ви обрали собі професію?

12. Чи застрахували ви своє майно?

13. Чи погодилися б ви на переїзд в інше місто, якби там вам запропонували цікаву роботу?

14. Чи задоволені ви своєю зовнішністю?

15. Чи часто вас турбують проблеми зі здоров’ям?

16. Чи легко вам освоїтися в незнайомій обстановці, або знайти своє місце в новому колективі?

17. Чи вважають вас оточуючи енергійною та працьовитою людиною?

18. Чи вірите ви в безкорисливу дружбу?

19. Чи існують для вас особисті гарні прикмети –

щасливі числа, вдалі дні тижня і т.п?

20. Чи вірите ви в те, що кожна людина – коваль свого щастя?

Тепер підіб’ємо підсумки :

Поставте 1 бал за відповідь "Так" на запитання 1, 2, 4, 7, 11 та з 13 по 20;

або 0 балів за відповідь " Ні " на ці ж самі запитання.

Поставте 1 бал за відповідь " Ні " на запитання 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12;

або 0 балів за відповідь "Так" на ці ж запитання.

Після цього підрахуйте загальну кількість набраних балів.

Отже, якщови набрали: Від 0 до 4 балів Схоже, що вам добряче дісталося від життя в цьому році, і ви вже не чекаєте від нього нічого гарного. Негаразди ви вважаєте неминучими, а радощі – випадковими. Жалість до себе і недовіра до людей заважають вам радіти життю. Щоб трохи збалансуватися і прийти у норму, складіть собі список головних цілей та завдань на найближчі 12 місяців. Можливо вам необхідно отримати нову професію, або всерйоз зайнятися власним здоров'ям.

Визначте для себе пріоритетні напрямки і починайте діяти. Бездіяльність у такій ситуації – головний ворог.

Від 5 до 9 балів

Тут можна зробити висновок, що ви та людина, яка в році, що минає, втратила неабияку частку свого оптимізму. Засмучення і нездійснені мрії часто псували вам настрій. Можливо причина цього крилася в тому, що ви не так прагнули до мети, скільки намагалися уникнути можливих невдач. Тому і без провалів не обійшлося. Адже коли чекаєш на неприємності, вони дуже часто трапляються. Постарайтеся в наступаючому році більше уваги приділяти тому, що ви хочете отримати. І вчіться реагувати тільки на ті результати, які вам потрібні. Упевнений, що у вас достатньо сил, щоб багато чого змінити в кращу сторону.

Від 10 до 14 балів

Вітаю, ви – справжній Реаліст! Розсудлива людина, яка найбільш об'єктивно реагує на все, що відбувається навколо неї. Ви вмієте ставити перед собою реальні цілі і досягати їх. На світ дивіться без рожевих окулярів, але і не перебільшуєте існуючі проблеми. Для своїх друзів і близьких ви надійна опора, тому що здатні не драматизувати дрібниці, і в той же час, не втрачаєте голову від будь-якого успіху.

Від 15 до 18 балів

Незважаючи на пандемію, ви явно сповнені оптимізму, бо вмієте бачити в подіях і людях гарні сторони, незважаючи ні на що. Печаль відвідує вас зрідка, так як це непритаманна вам емоція. Однак така позиція загрожує деяким непорозумінням з оточуючими, які можуть не поділяти ваш щирий оптимізм. Іноді вам варто замислитися над причинами як їх невдоволення, так і над своєї категоричної упевненістю в успіху. Якщо подібні конфлікти мають місце, їх важливо вирішувати коректно.

Від 19 до 20 балів

Ви впевнені, що коронавірус може від вас тікати! Ваш оптимізм просто б'є через край. Неприємності для вас ніби й не існують, та ви від них легко відмахуєтеся, поспішаючи назустріч новим позитивним емоціям. Але замислитесь, будь ласка: чи не занадто ви легковажні в своєму ставленні до життя? Не виключено, що недооцінка серйозних проблем одного разу змусить вас зіткнутися з несподіваними проблемами.

Підбиваючи підсумки року що минає взагалі, і даного тесту зокрема, хочу всім побажати в наступаючому році залишити все погане і безрадісне у минулому. Нехай Новий Рік принесе кожному з нас рішення всіх нагальних проблем, радість від нових зустрічей і взаємну теплоту від спілкування з рідними та близькими! Адже кожному з нас, щоб підбадьоритися, іноді досить просто почати цінувати ті маленькі радощі, які дарує життя кожному з нас. А відчуття подяки за це, обов'язково допоможе вам змінити свій песимістичний погляд на більш світлий і позитивний!

Всім гарного Нового Року!

Дякую за увагу!