Нова оптична ілюзія з одягом викликала суперечки в мережі

Юля Ухіна Психологія 03:20, 31.12.2020

У мережі показали оптичну ілюзію зі светром, який змінює колір залежно від освітлення. В одній кімнаті він здається сіро-зеленим, а в іншій – фіолетовим.

Відповідним знімком на сайті Reddit поділилася дівчина під ніком megzies1997. Також вона опублікувала відеодоказ того, що це одна й та сама кофта (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Дівчина стверджує, що зміни в кольорі одягу можна помітити як через камеру, так і неозброєним поглядом. До того ж більшу частину часу светр здається зеленуватим.

З'явилася нова оптична ілюзія з одягом
reddit.com

Публікацію прокоментувала більш ніж тисяча користувачів. Зазначимо, що багато з них стали гадати, якого ж відтінку светр насправді. Інші ж з гумором заявили, що не хочуть знову брати участь у дискусії про колір.

"Ні! Не вплутуй нас у чергову дискусію про колір", "Чорт, тільки не це знову", "Це просто фіолетова сорочка – заспокойся", "Вона сіра", "Я весь час бачив кофту зеленою, але тепер, коли ви сказали, що вона сіра – я бачу тільки сіру. Дивно", "А я взагалі бачу тільки синю кофту", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було показано оптичні ілюзії, які спритно обманюють зір.

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