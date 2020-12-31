Нова оптична ілюзія з одягом викликала суперечки в мережі

У мережі показали оптичну ілюзію зі светром, який змінює колір залежно від освітлення. В одній кімнаті він здається сіро-зеленим, а в іншій – фіолетовим.

Відповідним знімком на сайті Reddit поділилася дівчина під ніком megzies1997. Також вона опублікувала відеодоказ того, що це одна й та сама кофта (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Дівчина стверджує, що зміни в кольорі одягу можна помітити як через камеру, так і неозброєним поглядом. До того ж більшу частину часу светр здається зеленуватим.

Публікацію прокоментувала більш ніж тисяча користувачів. Зазначимо, що багато з них стали гадати, якого ж відтінку светр насправді. Інші ж з гумором заявили, що не хочуть знову брати участь у дискусії про колір.

"Ні! Не вплутуй нас у чергову дискусію про колір", "Чорт, тільки не це знову", "Це просто фіолетова сорочка – заспокойся", "Вона сіра", "Я весь час бачив кофту зеленою, але тепер, коли ви сказали, що вона сіра – я бачу тільки сіру. Дивно", "А я взагалі бачу тільки синю кофту", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було показано оптичні ілюзії, які спритно обманюють зір.