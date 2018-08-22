У моего женатого знакомого случилась трагедия. Супруга решила расковать серый брак и отправилась добирать эмоции на стороне.

Мужчина думал, что страшнее этого уже с ним ничего произойти не может. Как бы не так!

Придя в очередной раз от любовника, жена, как гром среди ясного неба, заявила:

- Развод!

Мужик схватился за сердце: как так?! Какой развод?! А ребенок, простите?! Мальчишке 3 года! Этак у него сына из-под носа уведут!

Супруга была непреклонна. Любовь, говорит. Новую семью строить буду.

Знакомый навел справки и ужаснулся еще больше. Ладно бы суженная кого приличного себе нашла! Но ведь нет! Собирается уходить к какому-то работяге безграмотному. Просто стыд и крах.

- Что же будет с моим сыном? - трагически вопрошал горюющий отец, обходя по пятому кругу всех глубоко сочувствующих знакомых. - Его теперь станет воспитывать какой-то гопник! Что там вырастет, представляете?! И мой сын обречен жить с этим чудовищем, потому что мать вообще не думает головой! И не отсудишь ведь! Она с квартирой, работает, сама не пьет. Оснований нет!

Но вдруг случилось непредсказуемое:

- Да забирай! - заявила жена. - Бери ребенка, раз так волнуешься! Буду Вас навещать по выходным. Пусть растет в квартире интеллигента.

Мужчина замолчал. Потом снова пошел круги по знакомым наматывать.

- Как же так? - недоумевал. - Я бы с радостью! Но... Работа до 18 часов, простите. Каждый день. Выхожу в 7.30. После работы фитнес, минимум час, полтора часа в среднем на дорогу обратно. И это если я вовремя ушел, не задержался. В лучшем случае, к 21 часу возвращаюсь. Как я физически могу взять 3-летнего ребенка? Только если уволиться. А жить на что, простите?

Так и не забрал наследника из корявых лап пролетариата.

И вот ведь прав человек!

Я лично тоже не знаю, как с таким графиком растить в одиночку отпрыска.

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Зато я знаю, что для женщины в наших реалиях это дело вполне обычное и житейское. Никто не удивляется работающей одинокой маме с маленьким ребенком на руках. И далеко не всегда это карьеристка, зарабатывающая хотя бы на труд няни.

Ничего, выкручиваются.

На фитнес не ходят, видимо.

Хотя сейчас новые модные тенденции. Фитнес становится обязательным и для многодетных одиноких.