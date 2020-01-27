Не робіть так! Топ-5 помилок, які руйнують стосунки

На думку психологів, тривалість стосунків часто залежить від нас самих, а причини розставання у багатьох пар дуже схожі.

Так, більшість чоловіків і жінок припускаються певних помилок, що здатні непомітно зруйнувати стосунки. Про п'ять найпоширеніших із них розповість OBOZREVATEL.

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1. Ви не ділитесь тим, що для вас важливо

Саме довіра і щирість роблять людей по-справжньому близькими. Звичайно, це не означає, що потрібно навантажувати свою кохану людину всім потоком свідомості. Діліться з нею тим, що для вас дійсно важливо, цікавтеся її думкою. Водночас прагніть уміти слухати і чути другу половину. Якщо вам щось не подобається в поведінці людини, краще сказати їй про це спокійно і без претензій. Саме так чинять дорослі люди, які по-справжньому цінують і люблять одне одного.

2. Забудьте про минуле

Звичайно, ви не побудуєте гарних нових стосунків, якщо не винесете уроки з минулих. Так, образи, претензії, переконання, що всі чоловіки / жінки можуть зрадити у будь-який момент, поступово руйнують ваші стосунки.

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3. Не думайте, що стосунки – це свято

Багато людей, які живуть на самоті, вірять, що коли вони зустрінуть свою любов, то сірі нудні будні змінить вічне свято. У такій ситуації на людину незмінно чекає розчарування, оскільки в реальних стосунках люди майже завжди стикаються з труднощами. Не потрібно боятися їх, адже саме вони допомагають вийти на новий рівень у стосунках.

4. Не підлаштовуйтесь під партнера

Якщо у стосунках ви намагаєтеся бути кимось іншим, навряд чи у вас вийде бути щасливим у коханні. Якщо ви мрієте бути разом із по-справжньому рідною душею, просто будьте собою у стосунках.

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5. Не прагніть переробити людину

Мало хто витримає партнера, який з усіх сил намагається змінити свою другу половину: наприклад, водити в театри, на виставки або голосно захоплюватися чужими успіхами, натякаючи коханій людині, що вона далека від досконалості. У стосунках не можна диктувати свої правила, адже у всіх є недоліки, але при цьому є і переваги, за які варто цінувати людину.

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