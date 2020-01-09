Не робіть так: топ-3 жіночі речі, які відлякують чоловіків

Ніхто не сперечатиметься, що, перебуваючи в серйозних стосунках, часто доводиться заплющувати очі на багато недоліків своєї другої половини.

Однак існують такі речі, з якими вкрай складно примиритися. Сьогодні OBOZREVATEL розповість, що в жінках здатне найсильніше налякати чоловіків.

Сумочка

фото: moskvichmag.ru

Чого тільки не знайдеш у звичайній жіночій сумочці: іноді складається враження, що всередині не просто косметичка або гаманець, а цілий десяток цеглин. Саме тому жінки часто роблять помилку, віддаючи свій аксесуар чоловікові. При цьому імпозантний джентльмен з витонченою сумочкою в руках виглядає, як мінімум, дивно. Намагайтеся не обтяжувати свого чоловіка такою ношею, а якщо все-таки дуже потрібно, хоча б покладіть свою сумочку у пакет.

Бюстгальтер

фото: Depositphotos

Не повірите, але цей один з найпривабливіших предметів жіночої білизни здатний по-справжньому збентежити чоловіка – у той момент, коли його потрібно знімати. Останнім часом з'являються все нові різновиди застібок, з якими навіть дівчина не завжди впорається з першого разу. Тому поставтеся до свого чоловіка з розумінням, якщо у нього виникнуть труднощі з розстібанням навіть звичайного бюстгальтера.

Жіночі сльози

фото: lastworldnews.ru

Коли жінка починає ридати, це спантеличує чоловіка. Побоюючись вчинити неправильно, він просто не знає, що краще зробити: заспокоїти, пожаліти або піти, залишивши даму одну і не звертаючи на неї уваги. Жінки своєю чергою часто ображаються на те, як кохана людина реагує на сльози. У підсумку виходить замкнуте коло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був опублікуваний список пісень, які не рекомендується слухати під час сексу. Сьогодні рейтинг налічує 112 композицій, а його тривалість складає понад 6 годин.

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