Среди моих знакомых – разные женщины, начиная от "ромашек" и до "ломовых лошадей". Одни – простые и понятные. Едят хлеб с маслом, слушают Олю Полякову и носят колготы "под босоножки". Вторые – элегантные головоломки, типа ханойских башен или "какуро". Эти дамы не употребляют ни хлеб, ни масло, ни грамма сахара, слушают виолончель Страдивари и носят ботильоны на низком ходу. Одна леди требует, чтобы по возвращении с работы дети отдавали в коридоре честь, а вторая хозяйка совершенствуется в приготовлении борщей и булгура. Оказывается, перед варкой крупу следует обжарить на сливочном масле, и тогда каша приобретает ореховый вкус.

Как-то раз с приятельницей отправилась на отдых и чуть не двинулась рассудком. Сперва "королевишна" потребовала сменить номер, так как в окне помещалось не все море, затем попросила разобрать ее сложную прическу и чемодан. Каждый день я застегивала девушке босоножки, бюстгальтер, молнию на сумке. Бегала за кофе, водой, мороженым, зонтом, таблеткой и шезлонгом. Завязывала парео. Выслушивала жалобы на жару, комаров, медуз и скуку. В отельном ресторане "принцесса" невозмутимо усаживалась у окна, ожидая, когда принесу ей кашу и салат, так как стоять у прилавков с поварешкой для нее унизительно.

Вторая девушка терпеть не могла звук пылесоса и деревенский вид веника. Чтобы начать уборку, доводила дом до состояния "федориного горя" и только потом откупоривала чистящий порошок. Коллекционировала грязную посуду на подоконнике и даже на полу. Готовила странные супы из скисшего морковного сока и тертые пироги из перебродившего варенья. В ванной хранила картошку, лук и кормила двух огромных котов. Виделись мы с ней изредка, но всякий раз при встрече жаловалась, что все ее изначально богатые и здоровые мужчины после пары-тройки свиданий становятся бедными и больными.

Третья - слегка с приветом, отдаленно напоминающая Бриджит Джонс, вечно садилась в авто на заднее сиденье, а потом пыхтя пересаживалась на переднее, носила разного цвета носки, с трудом отличала пять сантиметров от пятидесяти и боялась лифтов. Периодически давала себе странные обеты: к примеру, неделю молчать, неделю не смеяться или ходить без нижнего белья. Училась в медицинском, так как считала белый халат весьма сексуальным и все десять сессий рисковала быть отчисленной (девушка не тянула ни гистологию, ни биохимию, ни латынь). Однажды, пропустив пять лекций по анатомии, явилась на пересдачу, и профессор полюбопытствовал, где барышня изволила быть. Девушка, залюбовавшись ногтями с маникюрным песком, пропела:

- Я болела.

Профессор сцепил пальцы в замок и пристроил их под подбородком:

- Позвольте-с. И что у вас было?

Будущий кардиолог, не моргнув глазом, ответила:

- Обширный инфаркт…