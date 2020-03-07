Не дарують квітів, кидають хлопці: як перемогти жіночі комплекси

Більшість дівчат завжди знайдуть привід знайти в собі недоліки. Причому багато з них страждають від одних і тих самих комплексів.

Так, хтось незадоволений своєю зовнішністю або фігурою, комусь замало знаків уваги і подарунків від чоловіків, а хтось із зовсім вважає, що недостатньо хороший і тому досі залишається самотнім.

Якщо ви стикаєтеся з подібними проблемами, читайте далі в OBOZREVATEL про те, як боротися з найпопулярнішими жіночими комплексами.

Як боротися з комплексами pixabay.com

"Мій хлопець не дарує мені квіти й подарунки"

Кожній дівчині хотілося б отримувати більше уваги від свого хлопця. Але всі чоловіки різні, і багато з них зовсім не мають жодного уявлення про романтику або способи висловити свою любов. Якщо для вас дуже важлива ця сторона питання, обговоріть його зі своїм обранцем, не висуваючи претензій. Дайте йому зрозуміти, чого ви хочете, а далі просто дивіться, як він вчинить.

"Погана фігура"

Якщо у вас є уявлення про те, як має виглядати красива фігура, вам слід негайно позбутися від нього. Адже на першому місці завжди – внутрішня краса, саме за неї, за особистість люблять ту чи іншу людину, а параметри насправді не мають жодного значення.

Як боротися з комплексами pixabay.com

"Мене кидають хлопці"

Якщо ви помічаєте, що часто розстаєтеся з чоловіками за їх ініціативи, задумайтеся над тим, що це за чоловіки? Буває так, що стосунки між чоловіком і жінкою грунтуються на обміні, наприклад секс, краса в обмін на гроші або положення в суспільстві. І тоді виходить так, що такі стосунки існують лише до тих пір, поки обмін працює. Щоб змінити ситуацію, попрацюйте над собою та змініть принципи вибору партнерів.

"Я нав'язую своє кохання"

Можливо, у вас довго не було близькості і як наслідок виник її дефіцит. Іншу людину може налякати така хвиля енергії, адже вона не може стільки ж дати у відповідь. У такому випадку не засмучуйтесь, а візьміть ситуацію під контроль: використовуйте нерозтрачені почуття на саму себе. Щойно у вас виникає імпульс до людини, вирушайте на шопінг, до салону краси або займіться своїм улюбленим заняттям.

Як боротися з комплексами pixabay.com

Страх перед публікою

Один з найпоширеніших комплексів – страх виступати на сцені перед публікою або почуття невпевненості в незнайомій компанії. Часто причина цього комплексу криється в тому, що людина боїться непередбачених ситуацій, осоромитися, іншим словом. Насправді цей комплекс можна перемогти за допомогою практики: вчіться виступати для початку хоча б перед дзеркалом.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що дратує чоловіків: як не можна чинити з коханим.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!