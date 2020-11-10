Названо звички чоловіків, які можуть призвести до розлучення

Коли люди закохані, вони не звертають уваги на деякі особливості свого подружжя. Але є звички, які надалі можуть стати причиною розлучення.

"Не зійшлися характерами", "зрадив", "п'є-б'є" – ось найчастіші доводи, які наводять жінки на шлюборозлучному процесі. Але є і менш очевидні причини, що доводять до розлучення, пише "Рамблер".

Завзятий ігроман

Залежність від комп'ютерних ігор стоїть в одному ряду з наркотичною та алкогольною. І неспроста, адже психіка завзятих ґеймерів змінюється не на краще. Вони стають агресивними, не приділяють родині належної уваги й усе більше занурюються у віртуальний світ.

Вважає, що домашні обов'язки – доля жінок

Якщо чоловік вважає, що розв'язання всіх побутових проблем – доля винятково жіночої половини людства, то шансів на збереження такого шлюбу стає щороку все менше. Сімейні стосунки, в яких подружжя ділить між собою домашні клопоти, на практиці завжди міцніші.

Деякі чоловічі звички можуть стати причиною розлучення IVONA bigmir) net

Запеклий фемініст

З одного боку, може здатися, що він підтримує жінок і поважає їхнє право на рівноправність. Але все ж придивіться до нього краще: якщо він занадто часто говорить, що жінка повинна досягати всього сама, приносити в сім'ю грошей не менше за чоловіка й водночас ще й тягнути на собі весь побут і дітей, то, найімовірніше, відносини довго не триватимуть.

Не дивиться в очі

Уникнення зорового контакту спричиняє порушення емоційного зв'язку між чоловіком і дружиною. І в результаті призводить до відчуження та часто до розлучення.

Працює менше ніж вісім годин на день

Неповний робочий день у чоловіків, як з'ясувалося, часто призводить до розлучення. Чому – незрозуміло, але статистика не бреше.

Деякі чоловічі звички можуть стати причиною розлучення Wday.ru

Наполягає на дітях, але не готовий брати участь в їх вихованні

Таке бажання може бути підсвідомим прагненням зробити жінку залежною від нього. Звичайно, це не поширюється на чоловіків, готових узяти на себе турботи про дітей, а стосується тих, хто вважає виховання долею жінки.

Зависає в соцмережах

Активна пропаганда крутості полігамних стосунків у соцмережах, а також красиві картинки жінок підштовхують деякі подружжя до думок про зраду. А це перший крок до розлучення.

Занадто молодий для шлюбу

Якщо чоловікові на момент вступу в шлюбні відносини менше ніж 25 років, то шанс прожити до старості зі своєю другою половинкою зменшується вдвічі.

Не стежить за своєю зовнішністю та здоров'ям

Чоловіки люблять звинувачувати своїх дружин у тому, що вони запустили себе, а ось на свою зовнішність вони часто забувають звернути увагу. Їм було б не зайвим знати, що причиною розлучення нерідко буває й чоловіча байдужість до свого здоров'я та зовнішнього вигляду.

Деякі чоловічі звички можуть стати причиною розлучення Cosmopolitan

Невідповідність показників успішності

Якщо для вашого чоловіка критерій успіху – це дорогі "понти" у вигляді статусного телефону, дорогого взуття та одягу, машини представницького класу, а для вас щось інше, то з високою часткою ймовірності ваш шлюб не протримається довго.

Мамин синочок

Найдратівливіший типаж чоловіків! Такі слухаються свою матір у всіх питаннях і не ухвалюють самостійного рішення. Звичайно, добре, коли чоловіки люблять свою маму, але важливо водночас, щоб він умів виставляти особисті кордони й не дозволяв їй встрявати в проблеми його сім'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо жіночі звички, які дратують чоловіків.