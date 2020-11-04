Названо жіночі звички, які дратують чоловіків

Навіть у гармонійних стосунках трапляються розлади та непорозуміння. Найчастіше це відбувається через те, що чоловіки не розуміють жінок і деяких їхніх звичок.

Нерідко буває і так, що улюблений партнер починає дратувати. Тому названо найпоширеніші жіночі звички, які виводять чоловіків із себе, пише Рамблер.

Публічна демонстрація почуттів

Пристрасні поцілунки на очах у друзів і випадкових перехожих, непристойні загравання в компанії та інші недвозначні жести – це і багато іншого в лічені секунди здатне увігнати чоловіка у фарбу. Особливо якщо він за своєю натурою скромна та стримана людина.

Що чоловіків дратує в жінках Бонжур Гламур

Спілкування натяками

Більшість дівчат впевнені – кохана людина повинна сама здогадатися про те, який подарунок вони чекають на день народження, який фільм хочуть подивитися цього вечора, а в який ресторан відправитися на річницю. Однак, чоловіки точно так само, як жінки, не вміють читати думки. Тому для обох партнерів простіше безпосередньо говорити про свої бажання.

Невдоволення своєю вагою

Навіть найстрункіші й підтягнуті дівчата можуть день за днем скаржитися своєму коханому на "зайву вагу". І якщо спочатку чоловік буде переконувати пасію в тому, що вона вигадала свою проблему, то через якийсь час йому набридне це робити, і він почне погоджуватися з дівчиною, чим і здивує її.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо головні помилки чоловіків на першому побаченні.