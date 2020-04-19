Названо топ-5 деталей в зовнішності, які приваблюють чоловіків

Марія Дідик Психологія 10:07, 19.04.2020

Кожен раз, коли хлопець дивиться на дівчину, він часто підсвідомо оцінює здатність виносити і народити здорове потомство.

Про те, які деталі в зовнішності дівчини приваблюють чоловіків пише видання Cosmopolitan.

Співвідношення вузької талії та широких стегон

Дивлячись на таку фігуру а-ля "пісочний годинник" чоловіки підсвідомо сприймають її господиню, як здорову і плідну.

Високий голос

Високий, дзвінкий голос асоціюється з юністю і жіночністю - чуючи його, чоловіки уявляють собі красиву і сексуальну дівчину.

Здорове волосся

Блискуче, густе і довге волосся завжди були синонімом привабливості. Для чоловіка воно "сигналізує" про хороше здоров'я і родючість.

Посмішка

Щасливі люди – привабливі люди. Здоров'я і білизна зубів теж важливі – виявляється, знайомлячись, чоловіки звертають на це увагу.

Мінімум макіяжу

Чоловіки віддають перевагу менш нафарбованим жінкам з хорошою шкірою – щільний грим вводить їх в оману і збиває з пантелику.

Як раніше писав OBOZREVATEL, група вчених під керівництвом доктора Ніколаса Вольфінгер, визначила найбільш оптимальний вік для вступу в шлюб.

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