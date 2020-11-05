Названо причини, чому сняться еротичні сни

Як відомо, 8% наших снів носять еротичний характер. Але не завжди зрозуміло, що вони означають і чи варто на них звертати увагу.

Так, з'явилася інформація про те, що сигналізують еротичні сновидіння насправді і в чому причина їх появи, пише Рамблер.

Яскравий оргазм

Якщо уві сні ви відчуваєте ні з чим не порівнянне задоволення від заняття любов'ю, швидше за все це говорить про те, що ви з хвилюванням очікуєте, як чомусь в реальному житті прийде кінець. Наприклад, ви нарешті отримаєте довгоочікувану роботу або залагодите давній конфлікт. Крім того, такий сон може вказувати на те, що вам не вистачає сексуальної розрядки.

Зрада коханого

Це один зі снів, найчастіше продиктованих підсвідомістю. Якщо уві сні ви змінюєте своєму партнеру з іншим, це вказує на те, що і в реальному житті ви замислювалися про таку можливість. Не факт, що ви представляли інтим на стороні в деталях, однак на підсвідомому рівні ці думки залишилися з вами, а пізніше втілилися уві сні потім, щоб ви вирішили, – чи готові ви піти на зраду, або ж фантазії повинні залишитися фантазіями.

Стало відомо, чому людям сняться еротичні сни 24 канал

Секс з безліччю партнерів

Дане сновидіння сигналізує про пригнічені бажання і потреби. Швидше за все ви хочете бути більш сексуально розкріпаченою, але щось всередині вас зупиняє.

Разом з тим такий сон може і не мати інтимного підтексту. Іноді він лише вказує на те, що ви занадто розпорошуєте по життю, хоча повинні зосередитися на чомусь одному, дійсно важливому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо жіночі звички, які дратують чоловіків.