Названо найгірші дружини за знаком зодіаку

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Психологія
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Названо найгірші дружини за знаком зодіаку

Якщо вірити зіркам, то не всі жінки можуть бути ідеальними дружинами. Так, названі найгірші з них за знаком зодіаку.

Деякі не відмовляють собі в задоволенні мучити чоловіків так, щоб мало не здалося, пише "Рамблер".

Риби

З боку може здатися, що Риби – ідеальна дружина. Вся така мила, чутлива та повітряна – якраз на цьому її навички і закінчуються. Може ще поруч з чоловіком красиво ходити, загадково дивитися в далечінь і прибирати пасмо волосся з чола так, що всі чоловіки в районі кілометра впадуть. Наркотичні пироги, сексуальні шоу в спальні та серйозні дорослі розмови по душам від неї чекати не варто. Зате як ходить поруч, як ходить...

Близнюки

Дружина Шредінгера – то вона є, то її немає – незрозуміло. З'являється в житті коханого і єдиного раз на місяць, щоб переодягнутися і показатися живою. У цей момент може надати секс, душевну розмову за пляшкою-другою міцного і цікаву історію – на цьому все. Діти, як нова цивілізація в каструлі з річною окрошкою, не будуть пам'яти вигляд свого світлого творця. І може це на краще – навіщо психіку травмувати?

Стало відомо, хто із знаків зодіаку найгірші дружини
Левиця

Левиці потрібен не чоловік, а підданий, який, до того ж, обожнювати її зобов'язаний, оди писати в її честь, картини... та що розмінюватися на дрібниці – повинен просто вирвати серце зі своїх кістлявих грудей і вручити їй. Ах, ми забули – ще мільйонером повинен бути. Інакше на які бабки він їй діаманти, шуби, квартири і літаки купувати буде? Вона, в свою чергу, погоджується цілувати себе в гриву і називати своєю дамою, але нечасто.

Скорпіон

Одружився на Скорпіоні – вважай, завів власного суккуба, гігантського гремліна і маніяка в одній особі. І найстрашніше тут не те, що борщ у неї несмачний, а те, що в борщ може бути доданий секретний інгредієнт, який відправить тебе в магічну країну або на той світ – тут залежить від дозування і твоєї поведінки. Загалом, якщо Скорпіон ходить по дому щаслива та задоволена – готуйся до біди, адже вона явно щось замишляє. А ще – ні в якому разі не бери в дружини Скорпіона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо звички чоловіків, які можуть призвести до розлучення.

Психологія