Названо головні помилки чоловіків на першому побаченні

Психолог Іван Серотченко назвав головні помилки, які роблять чоловіки на першому побаченні. Серед головних він вказав запізнення.

Такими подробицями експерт поділився з виданням "Рамблер". За словами Серотченко, чоловікові не варто спізнюватися на зустріч з жінкою, адже пунктуальність може стати першим приємним враженням. Він уточнив, що краще прийти на 10-15 хвилин раніше призначеного часу.

Також Серотченко наголосив на неприпустимості нескінченного монологу. Чоловікові не потрібно годинами розповідати про себе, згадувати якісь історії та ігнорувати настрій співрозмовника – це стомлює жінок.

Також Серотченко додав, що чоловікові не варто тиснути на жінку. Психолог порадив поводитися спокійно, завбачливо, місцями нейтрально. Не потрібно через кілька годин після зустрічі натякати на інтимну близькість або хапати жінку за руку й інші частини тіла. Фізичного зближення на першому побаченні краще уникати.

Крім того, психолог зазначив, що жінки не люблять, коли чоловіки скаржаться на життя.

"Багато чоловіків у наш час вважають, що якщо в розмові з жінкою постійно скаржитися на своє життя, то вона зрозуміє, приголубить і заспокоїть. Це неправда. Нефільтрована кількість "ниття" тільки відлякує жінок", – підсумував фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо деталі зовнішності чоловіків та жінок, які часто зраджують.