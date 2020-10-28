Названо деталі зовнішності чоловіків та жінок, які часто зраджують

Експерти з мови тіла заявили, що чоловіків, які часто віддають перевагу "ходити наліво", видає великий розмір ноги, а жінки, які не проти завести роман на стороні, мають широкі стегна.

До таких висновків дослідники Лідського університету прийшли після опитування користувачів сайту знайомств Illicit Encounters. Вони опитували людей, які перебувають у шлюбі й одночасно шукають стосунки на стороні, пише видання The Sun.

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Крім того, наголошується, що представниці прекрасної статі з маскулінними рисами обличчя частіше перебувають у довгострокових стосунках, а чоловіки, як правило, вибирають для ролі коханок дівчат із максимально жіночною зовнішністю.

Експерти також проаналізували риси зовнішності, що характеризують особливості сексуального життя. Так, згідно з опитуванням вчених із турецького університету Erciyes, чоловіки з жировими складками довше займаються сексом, ніж чоловіки, що стежать за своєю фігурою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нідерландський експерт Алекс Мей розповів, що чоловікові перед тим, як запропонувати своїй коханій секс утрьох, потрібно зрозуміти, чи приємна їй фізично інша жінка.