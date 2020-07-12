Названо 50 способів зробити комплімент та підтримати людину

Іноді люди не приймають компліментів і просять, щоб їх не хвалили.

Це може бути викликано певними переконаннями людини або тим, що слова похвали було піднесено неправильно, вважає психолог і психотерапевт Наталія Банкова.

У Instagram фахівець назвала різні способи підтримати похвалою людину і зробити їй комплімент. ⠀

1. Ти зараз на правильному шляху.

2. Чудово!

3. У тебе вийшла це справа.

4. Правильно!

5. Це добре.

6. Супер!

7. Саме так! (Точно так!)

8. Я пишаюся тим, як ти сьогодні працював.

9. Ти робиш це дуже добре.

10. Це набагато краще.

11. Хороша робота!

12. Я щасливий бачити таку твою роботу.

13. Ти робиш це сьогодні значно краще.

14. Ти робиш хорошу роботу.

15. Ти близький до істини!

Психологи радять частіше хвалити один одного Pixabay

16. Це найкраще з того, що у тебе виходило.

17. Мої вітання!

18. Це те, що треба!

19. Я знав, що ти можеш зробити це.

20. Це непогане поліпшення.

21. Зараз ти це зрозумів.

22. Суттєво!

23. Нарешті!

24. Непогано.

25. Ти швидко вчишся.

26. Продовжуючи працювати так, ти досягнеш кращого.

27. Це добре для тебе.

28. Я не зміг би зробити краще.

29. Ще трохи часу і у тебе це вийде.

30. Ти зробив це легко.

Компліменти потрібно робити правильно Pixabay

31. Ти дійсно зробив мою роботу жартома.

32. Це правильний шлях, щоб зробити роботу.

33. З кожним днем у тебе виходить краще.

34. Ти робив це так недовго.

35. Це непогано!

36. Так!

37. Це спосіб!

38. Ти нічого не упустив!

39. Цей спосіб саме для цього?

40. Так тримати!

41. Надзвичайно!

42. Прекрасно!

43. Це найкраще!

44. Абсолютно!

45. Прекрасний хід роботи!

46. Зараз ти це зрозумів.

47. Сенсаційно!

48. Це краще.

49. Тепер ніщо тебе не зупинить.

50. Дуже добре!

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