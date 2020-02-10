Названо несподіваний секрет щасливих стосунків

Пари, які сплять, тісно притулившись один до одного, набагато щасливіші в стосунках ніж ті, хто цього не робить. Такий висновок зробили в університеті Хартфортшіра в Британії.

Психологи опитали понад 1000 пар, щоб з'ясувати, в якій позі вони сплять і наскільки вони задоволені відносинами один з одним, пише Cosmopolitan.

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86% пар, які сплять на відстані менше 5 сантиметрів один від одного, вважають свої відносини абсолютно щасливими і гармонійними, ну а ті, хто спить на відстані більше 50 сантиметрів, задоволені відносинами тільки в 66% випадків.

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"Різниця в наявності дотиків. 94% пар, які вночі тілесно контактують один з одним, задоволені своїми відносинами, в той час, як ті, хто не торкається до партнера під час сну, задоволені тільки в 68% випадків", - розповідає співавтор дослідження Річард Уайзмен.

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Крім того, партнери, які лягають в ліжко без одягу, зберігають пристрасть і любов на високому рівні навіть після 5 і більше років відносин.

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