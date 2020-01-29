Названо найкращий вік, коли збуваються мрії

Найкращий вік для втілень цілей та мрій – 33 роки. Саме в цей період життя амбіції людини досягають піку.

Такі результати показало нове дослідження за участю 2 000 жителів Великобританії. Про це написало видання Daily Mail.

У 33 роки людина стає найбільш мотивованою і швидко йде до цілей, адже зазвичай саме в цей час її кар'єра розвивається, а здоров'я цьому сприяє. Також вона дуже впевнена у собі, має максимальну кількість енергії і "заряджена" позитивом.

Відпочинок на морі. Успіх на роботі. Ілюстрація

Так, люди часто мають чотири головні цілі в житті. До найбільш поширених відноситься заощадження грошей, здорове харчування і хороша фізична форма, а ще пошук часу для відпочинку і вживання великої кількості води. А ось головною перешкодою на шляху до досягнення мети не рідко є лінь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вік близько 47 років є "віком страждань" для людини.

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