Навіщо люди позбавляють себе близьких відносин

Ігор Погодін – гештальт терапевт з 25-річним досвідом – проводить масштабний PSY FORUM 2020 в Києві. Напередодні великого події експерт ділиться своїм досвідом і спостереженнями в сфері створення близьких відносин:

Кожна людина прагне до близькості. Хтось знаходить її ще в підлітковому віці і зберігає на довгі роки. Комусь щастить менше. Досвід може бути різним. Суть одна – всім людям потрібні близькі стосунки.

Але часто люди, самі того не підозрюючи, біжать від тієї самої заповітної близькості. Чому так відбувається?

Якщо матеріалізувати близькі стосунки, їх можна уявити, як місце, де кожен з нас отримують турботу і можливість піклуватися про когось.

Але іноді це місце може бути небезпечним. У ньому можна сильно поранитися.

У близьких стосунках ви підпускаєте людини на дуже коротку відстань. Саме з цієї причини психологічні травми і рани наносяться близькими людьми набагато частіше, ніж будь-ким ще.

Чи можна зробити висновок, що близькі стосунки взагалі краще не будувати?

Маючи за плечима негативний досвід, багато людей вибирають саме цей шлях. Свідомо чи навіть підсвідомо вибирають:

Співзалежних відносини.

Відносини на формальності.

Відносини на маніпуляціях.

Минулий досвід змушує ізолювати себе від болю. Організм хоче відчувати себе в безпеці.

3 способу позбавити себе близькості

Ізоляція – найефективніший спосіб відсторонитися від близьких відносин. Саме його вибирають більшість людей, щоб не поранитися в черговий раз. Екстрене зближення. Ви знайомитеся з новою людиною і максимально швидко зближаєтеся. Через короткий час або ви розумієте, що стало нудно, або сама людина починає віддалятися.

Другий спосіб може виявитися навіть небезпечніше для вас.

Часто теплі відчуття по відношенню до іншої людини сприймаються, як сексуальний потяг. Якщо спосіб екстреного зближення вам близький, ви прагнете сексуалізірованние контакт.

І вже на наступне вранці можете відчути, що партнер не такий привабливий, розумний або талановитий, як вам здавалося ще вчора. А іноді і зовсім виникає відраза без особливих причин.

Це відбувається не тому що людина "не такий", а тому що зближення все ж виявилося занадто швидким.

Спосіб "Ідеалізація – знецінення". Деякі гойдалки. Ви вступаєте в близькі стосунки з людиною, який прекрасний саме для вас у всіх напрямках. Ви буквально ідеалізуєте його образ. Але це тільки образ. І поява "недоліків" в такому випадку – це тільки питання часу.

Далі відбувається знецінення. Людина просто перестає бути цікавим. Або ви починаєте вести себе відштовхуюче. Близькість швидко перетворюється в ігнорування або навіть ненависть.

Хоча б один з цих способів так чи інакше зустрічається у багатьох людей. Задумайтесь. Можливо, ви впізнаєте себе в якійсь з наведених ситуацій. І це хороша новина! Це означає, що проблема вже виявлена. Залишилося тільки вирішити її.

Ці та багато інших питань розберемо на масштабному PSY FORUM 2020. Подія пройде 7 і 8 червня в палаці "Україна". Збираємо на одній сцені практикуючих психотерапевтів, що мотивують спікерів і зірок. 3 000 учасників зберуться, щоб поліпшити різні галузі свого життя. Замовляйте квитки за найкращою ціною.

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