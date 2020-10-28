Навчання психології: яку головну помилку допускають студенти і як цього уникнути

Засновник Академії практичної психології Ігор Погодін ділиться своєю думкою з приводу того, як правильно навчатися психотерапії і яку помилку допускають студенти.

Я часто отримую запитання від людей, які навчаються психології та психотерапії в форматі: "Я вже багато чого навчився. Пройшов курси з психоаналізу, гештальт-терапії, екзистенціальної терапії і т.д. Скажіть, чому ще мені потрібно навчитися, щоб стати хорошим фахівцем? "

Це питання з'являється через невпевненість людини в своїх здібностях. Він уже багато чого знає і, можливо, вміє, але до сих пір не відчуває себе професіоналом. Перше, що я роблю в такій ситуації – даю зрозуміти людині, що це взагалі не той шлях, по якому йому потрібно йти.

Я вважаю, що в кожній професії є два підходи. наприклад:

Ви хочете стати художником – використовуєте один підхід.

Ви хочете стати художником-ремісником – другий підхід.

Звичайно, в першу чергу підхід, який вибираєте ви, впливає на принципи самого навчання.

Як це працює в психології:

Якщо ви хочете стати психологічним консультантом, то точно є сенс потроху заглибитися в кожен напрямок. З'ясувати, як вони працюють, і які принципи використовують. Цього достатньо, щоб успішно працювати в сфері психологічного консалтингу. І я вважаю, що дійсно хорошим терапевтом при такому підході стати не можна. Це моя думка і я дуже часто зустрічаюся з його підтвердженням в своїй практиці.

Уже понад 20 років я викладаю гештальт-терапію. 6 років сам навчався групового аналізу. І ще багато напрямків. Кожній програмі я присвячував досить тривалий час. І зробив висновок, що стратегія навчання, при якій людина намагається набратися всього по чуть-чуть – тупикова.

Чим відрізняється художник від художника-ремісника?

Сформованість мислення. Принцип хаотичного навчання не має на увазі сформованості. Він більше осколковий. Ви багато чого знаєте, але нічого толком. І якщо ви хочете стати дійсно хорошим художником, є сенс сфокусуватися більшою мірою на чомусь одному.

Виберіть один напрямок психотерапії. Більш того, є сенс вибрати одну основну для себе стилістику всередині цього напряму. Я думаю, що самі навчальні організації, які випускають різних експертів в області психології, повинні працювати в одній методології. Так студенти отримують можливість з кожним семінаром стає краще і сильніше. Якщо вивчається один метод, навчання підсумовується з кожною новою сесією. Ви заглиблюєтесь в саму професію. У вас з'являється свобода і формується унікальний спосіб мислення, властивий фахівцям цього напряму.

Тільки в цьому випадку ви зможете бачити. НЕ використовувати бездумно шаблонні техніки, застосовуючи їх до всіх своїх клієнтів. І справа тут не принципах курсів по психології і навіть не в ціні на навчання. Все залежить саме від вашого підходу.

Я часто зустрічаюся з колегами, які стверджують щось подібне:

"До кожного свого клієнта я застосовую різні техніки. Більш того, я міняю напрям. З однією людиною я гештальт-терапевт. З іншим – ми ліпимо і малюємо. Я – арт-психолог. З третім взагалі більш доречні якісь тілесні практики. Я дуже багато знаю, тому гнучко орієнтуюся. Це дозволяє мені давати людям саме те, що їм потрібно ".

Звучить чудово. Людина дійсно багато вчився. Практика показує, що вміє теж багато. Але, подібно до самого фахівця, ви отримуєте тільки поверхневий ефект. Психолог злегка пройшовся по всіх напрямах. Відповідно, він може тільки злегка поглибити вас в вибране ним напрямок. Це дає тільки поверхневе уявлення про себе. Поглибиться при такому підході неможливо.

Що я пропоную?

Думаю, що правильно буде і навчатися, і проходити свою власну терапію в одному методі. Більш того – в одній стилістиці. Я щиро пишаюся тим, що в Pogodin Academy нам вдалося створити якусь методологію, навколо якої розгортаються всі події в академії – від короткострокових онлайн-курсів до живого навчання психології в Києві.

У нас є дуже багато викладачів і терапевтів, які працюють в одній моделі, але при цьому відрізняються стилістично. Що це означає? Всі студенти бачать гештальт-терапію з різних сторін і в той же час поглиблюються в один і той же напрямок.

Ігор Погодін Прес-служба

Тепер уявімо, що людина проходить навчання в одному ключі, але власну терапію проходить у фахівця з зовсім іншими цінностями. Ключ роботи принципово відрізняється, нехай навіть напрямок одне. Швидше за все, в голові у майбутнього психотерапевта все змішається. Чи не буде чіткого розуміння. Коли навчання і терапія відповідає один одному – людина тільки поглиблюється і розширює для себе кордону.

Терапія НЕ повинна гальмувати навчання. Вона повинна прискорювати його, бути логічним продовженням.

На своєму YouTube-каналі я ділюся основними методами роботи, які використовуємо ми. Ви відразу можете використовувати багато інструментів у своєму житті вже після перегляду ролика. Це якась віддалена терапія, яка допоможе вам поглянути на багато повсякденні речі під новим кутом. Спробуйте зараз.