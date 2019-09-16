Жінки тепер живуть довше. Колись, за класиками – жінка похилого віку в 40. Хоча, як пропагували в СРСР задовго до замісної гормональної терапії: "в 40 лєт жизнь только начинаєтся!".

Так, вона починається в 40, бо діти ростуть, кар’єра міцніє, накопичуються можливості і… і все це стає непотрібним, якщо на тлі гормональних змін приходить депресія.

Проспективні дослідження в яких приймали участь Нідерланди, Сполучні Штати і Австралія виявили широкий діапазон факторів ризику розвитку депресій у жінок в той самий "только начінающійся пєріод".

Демографічні фактори ризику: фінансові проблеми, безробіття або втрата роботи в цей період, належність до негроїдної раси, латиноамериканської або японської (! Упс!). Сюди ж до купи передчасна менопауза (коли уже всьо до 45 років). Демографічним фактором ризику депресії (а також звільнення з роботи, прим авт.) є - низька освіта.

Єдине, що можна зробити профілактичного в цій групі факторів – читати! Розвиватись і покращуватись. Бо на расу, кількість яйцеклітин в яєчнику і курс євро вплинути важче.

Прояви гормональних ураганів періоду 40+: припливи жара, нічна пітливість, запаморочення, приступи серцебиття, безсоння.

Як можемо вплинути? Йдемо до гінеколога і ендокринолога. Якщо пощастить – це буде одна людина: гінеколог, що розуміється на проблемах щитоподібної залози, роботі гіпофіза і дивних взаємостосунках серотоніну і мелатоніну в нашому мозку. Візит не відкладаємо, бо чим раніше це буде скореговано, тім менше шансів ми лишаємо сірому вовку депресії нас догризти.

Фактори ризику з минулого життя. І тут вже в чергу за ляпасом стають – ніколи нелікований важкий ПМС, післяпологова депресія, низька самооцінка (упс!!!), використання психотропних ліків за призначенням лікаря і за порадами подружок по форуму.

Профілактика заднім числом неможлива. Але, якщо я встигла, і вам ще далеко до 40, то дуже прошу звертатись з ПМС, з післяпологовою депресією, з будь якими депресивними розладами до спеціалістів, а не чекати, що "от я висплюсь, візьму себе за чуба, як той самий Барон, і витягну з негараздів". Самі не витягнете. Потрібна допомога.

Фактори ризику, які ми накопичили у валізках досвіду, окрім мудрості. Це зайва вага, паління, відсутність пологів, відсутність звички до фізичного навантаження.

Так, звісно. Народжувати дитину тільки для профілактики депресії не варто. А от НЕ ПОЧИНАТИ палити і ПОЧИНАТИ рухатись – це ж можливо? І ні, я не кричу, я просто ще раз голосно повторюю, що у самогубства в 50 бувають різні причини. І не факт, що це не цигарки і диванчик з серіальчиком… А серіальчик, це "Секс і місто", де вони такі легкі, чарівні і без розтяжок на пузі…

Психосоціальні фактори ризику депресій в період менопаузи.

- Смерть або втрата партнера.

- Негативне ставлення до старіння та менопаузи (Глянц! Вітання і подяка за фотошоп і пропаганду штучної краси)

- Низька соціальна підтримка (ггг, що там про пенсії кажуть? Вже треба цікавитись)

Гінекологічні захворювання.

Дослідники стверджують, що при гістеректомії (видалення матки) ризики депресії ростуть. Ще більше вони ростуть, якщо матку видаляють разом з яєчниками (аж на 44% в порівнянні з жінками без операції) і тільки на 20% (в тому ж порівнянні) якщо перед видаленням матки з яєчниками зберегли репродуктивний матріал (це кріоконскрвація яєчникової тканини, кріоконсервація яйцеклітин і ембріонів). Звісно, це стосується молодих жінок, які до операції не народили дітей і хочуть їх мати

Передчасне виснаження яєчників. Це дуже важкі психологічно випадки. Це коли в 24 роки тобі кажуть, що в тебе менопауза. Або в 32. А ти тільки кар’єру збудувала, в собі розібралась, його – найкращого і найпрекраснішого зустріла – а тобі кажуть, що все. Що яйцеклітин вже немає. Звісно, що в такому випадку менопауза настає раніше і попід ручку з нею приходить депресія.

Як запобігти? Якщо над вами нависла загроза важкої операції з видаленням матки і яєчників піти на консультацію до репродуктологів. Разом з партнером, якщо він є. Бо тут можливо диво! І не зволікати з консультацією, якщо у вас раптом зникають менструації, а тест негативний. Це привід для огляду. І, якщо вчасно буде виявлено зниження оваріального резерву – то диво народження, також, можливе!

Якщо ви подивились в дзеркало і побачили, що вони обі дві стоять поруч і менопауза і депресія, то припиняйте лікуватись "боровою маткою" і гомеопатією. Вам треба до гінеколога і психотерапевта або психіатра. Вам треба лікуватись, а не фотошопити посмішку на селфі.

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