Наталія Холоденко пояснила, чому не можна заздрити

Відомий психолог Наталя Холоденко вважає, що люди, які засуджують оточуючих, ніколи не досягнуть успіху. Холоденко висловила свою думку на сторінці в Instagram.

"Більше не засуджую людей. Я сама - жертва пліток і заздрості. Раніше іноді заносило, втягувалася в розмови про те, що хтось незаслужено чимось володіє. А зараз прийняла рішення: досягну більшого, а потім можна мудрувати. І досвід показав: поки досягаєш, не залишається ні сил, ні часу дивитися по сторонам і оцінювати чиїсь результати ", - ділиться Наталя.

Холоденко вважає, що думки і розмови повинні бути спрямовані або на задоволення, або на досягнення.

"Засудження - це даність розуму! Значить, є час витрачати його бездарно. Думки і розмови повинні бути спрямовані або на задоволення, або на досягнення. А рахувати чужі гроші, скинуті кілограми, кількість подарованих квітів, оплесків та інше - всього лише спосіб приспати себе і не діяти по відношенню до власного життя. Чи не робити досить, щоб собою пишатися. Я буваю не згодна з деякими спікерами, хоча вони збирають зали. І тоді кажу собі: "Збери більше людей і донеси своє розуміння цього питання!". Так енергія починає працювати і приносити результати, а не гине в обговореннях ", - підкреслив психолог.

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