УкрEngРус
Реєстрація
ШоуКияни

Наталія Холоденко пояснила, чому не можна заздрити

1.2тЧитати новину російською

Відомий психолог Наталя Холоденко вважає, що люди, які засуджують оточуючих, ніколи не досягнуть успіху. Холоденко висловила свою думку на сторінці в Instagram.

"Більше не засуджую людей. Я сама - жертва пліток і заздрості. Раніше іноді заносило, втягувалася в розмови про те, що хтось незаслужено чимось володіє. А зараз прийняла рішення: досягну більшого, а потім можна мудрувати. І досвід показав: поки досягаєш, не залишається ні сил, ні часу дивитися по сторонам і оцінювати чиїсь результати ", - ділиться Наталя.

Холоденко вважає, що думки і розмови повинні бути спрямовані або на задоволення, або на досягнення.

Новини
Просто діти, які ділять пасочки: психолог прокоментувала скандал в групі "Гриби"

"Засудження - це даність розуму! Значить, є час витрачати його бездарно. Думки і розмови повинні бути спрямовані або на задоволення, або на досягнення. А рахувати чужі гроші, скинуті кілограми, кількість подарованих квітів, оплесків та інше - всього лише спосіб приспати себе і не діяти по відношенню до власного життя. Чи не робити досить, щоб собою пишатися. Я буваю не згодна з деякими спікерами, хоча вони збирають зали. І тоді кажу собі: "Збери більше людей і донеси своє розуміння цього питання!". Так енергія починає працювати і приносити результати, а не гине в обговореннях ", - підкреслив психолог.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що американські психологи назвали шість ознак того, що відносинам загрожує небезпека .

Особа
Наталія Холоденко
Місце
Україна
Об'єкт
Психологія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги