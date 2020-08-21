Свободные отношения – единственный вариант здоровых отношений. Эту мысль часто транслируют мои френдессы в социальных сетях и блогерши-феминистки. Свободные отношения в понимании сторонниц новой матримониальной стратегии – это когда женщина свободна от обязательств перед мужчиной. Кстати, я так и не понимаю, почему они называют себя "блогерка", а не "блогерша" и не "блогересса", ведь неблагозвучно же и неестественно для русского языка. Впрочем, и сама мысль далека от гармонии. Почему? Давайте попробуем разобраться.

Как вы думаете, вы сразу родились свободными? Хотела бы я видеть дитя, которое вылезло из материнской утробы и, стерев кровь с освобождённого тела, отправилось в сторону независимости. Лично я не помню своего эмбрионального прошлого, пишет Лиза Питеркина для "Сноба". Сложно представить, как я выжила там, в тесноте и темноте, в нелепой позе, а главное – без гаджетов. Ни одного селфи за 9 месяцев! Может быть, мне казалось, что освобождение из этого заключения – это моя личная победа в борьбе за независимость от матери. Не могу даже представить весь ужас разочарования, когда оказалось, что меня держат цепкие руки акушерки, а собственные ноги – не держат. Я наверняка могла бы уползти прочь и жить по своим правилам, если бы не оказалось, что моя еда находится именно там, откуда мне только что удалось сбежать ценой немыслимых усилий. Вот такое злодейское коварство природы, давшей свободу на жёстких условиях! Почему эта метафора быстро забывается?

Вторая подлость эволюции подкараулила меня примерно в 1.5 года. Я её тоже не помню, но догадываюсь, какое возмущение переживала, когда удалось договориться с собственными ногами, руками и даже языком. Наверняка в тот исторический момент возникло ощущение полной готовности к освобождению от родительского ига, но родители как будто не замечали, что я уже стала совсем взрослой и категорически отказывались принять эту данность.

В отчаянную схватку с родительской системой я вступила, стремительно приближаясь к старости, лет в 14. Это был настоящий бунт за право быть отдельной личностью. Но на стороне моих предков оказалось государство, которое в тот революционный момент отказало мне в праве на полную финансовую независимость. Пришлось ждать много лет. По-настоящему свободной я стала только в 45. Поделюсь мыслями, которые пришли на ум после долгого пути, в результате настоящего, зрелого, осознанного освобождения.

Одно из самых важных моих открытий: зависимость – это естественное состояние, которое даруется человеку Богом вместе с рождением. Это мудрость, которая в прямом и переносном смысле передаётся с молоком матери. Первая любовь даётся нам именно в форме зависимости – это любовь матери к новорождённому младенцу. Зависимость новорождённого человека – самая мощная. Мы не можем сами есть, пить, поддерживать гигиену, обеспечивать свою безопасность. Всё это для нас делают наши матери.

Любовь матери обеспечивает нам жизнь, и мы не смогли бы выжить без этой заботы. Но существует не только физиологическое выживание, но и эмоциональное. Еда, питьё, сон и безопасность – это только часть великой жизнеутверждающей сладкой кабалы. Если не будет тёплых материнских чувств, ребёнку будет сложно выжить. И второй пищей, кроме молока, становится привязанность. Так зарождается потребность, которую мы проносим через годы и воспринимаем как потребность быть с кем-то рядом. Это потребность в близости. Если мать давала молоко, но не давала любовь, эта потребность может не сформироваться.

Как вы думаете, может ли новорождённый ребёнок построить полноценные близкие отношения с другим человеком? А может ли это сделать подросток в 14 лет? Постепенное отделение от материнской фигуры мы начинаем буквально с момента рождения. И для того, чтобы стать по-настоящему взрослым, готовым вступать во взрослые отношения, важно не только не зависеть от материнского молока, не только самостоятельно пользоваться ложкой и завязывать шнурки на детских ботинках. Ни маленький ребёнок, ни подросток не осознают, что взрослость – это полное эмоциональное отделение от родительских фигур и осознание себя отдельной целостной личностью. Что это такое, знают немногие. Почему эмоциональное отделение не начинается в 1.5 года и не заканчивается в подростковом возрасте, поговорим отдельно. Сейчас важно разобраться, почему такой сверхценной становится свобода в современных женско-мужских отношениях.

На беду, множество взрослых людей, независимых от родителей в бытовом и финансовом смысле, остаются зависимыми психологически. Они не осознают, где заканчиваются границы их личности и начинаются границы личностей других людей. Они не всегда знают ответы на самые простые вопросы: "Кто ты? Что тебе нравится? Чего ты хочешь? Что ты чувствуешь?" Незавершённое психологическое отделение от родителей делает мужчин и женщин зависимыми от других людей. "Я полноценный, когда рядом со мной есть тот, кто меня любит" - такова основа эмоциональной зависимости.

Именно в такие зависимые отношения, то есть, в отношения, где один партнёр имеет больше власти, чем другой, зачастую вступают партнёры, не достигшие психологической зрелости. По сути, это продолжение детско-родительских отношений, где один – главный, а другой – подчинённый.

Говоря языком бизнеса, один – старший партнёр, на котором лежит больше ответственности и, соответственно, он получает больше прибыли, а другой – младший партнёр с более слабой позицией. В руках старшего всегда находятся рычаги управления общим проектом, он делегирует младшему часть функций, но он же и контролирует.

Искренне пытаясь стать взрослым и независимым, незрелый человек может оказаться в новых иерархических отношениях, которые не могут удовлетворить его потребность в здоровой близости. Сблизиться можно только на одном уровне! Сближение сверху вниз или снизу вверх приводит к давлению сверху и ощущению замкнутого пространства отношений. Так возникает иллюзия, что близкие отношения – это плен, в котором нет свободы. Так рождается миф о том, что долгосрочные отношения, предполагающие совместное проживание, это устаревшая форма союза мужчины и женщины. Ясное дело, если жить с мужем-папой или женой-мамой, захочется сбежать от "инцеста".

Прошедшие опыт зависимости в отношениях напоминают детей, которые научились держать ложку и самостоятельно доносить пищу до рта. "Вот она, священная независимость!" - восклицают те, кто освободился от нездорового брака с партнёром-иерархом. На самом деле это всего лишь симптом переходного возраста, запоздалое проявление психологического отделения от родительской фигуры, которое не произошло ни в 3 года, ни в 14 лет.

Как бунтуют партнёры-подростки? В чём проявляется их пубертатная потребность окончательно отделиться, чтобы почувствовать свою целостность? В чём особенность так называемых современных свободных отношений, к которым яростно призывают феминистки, те самые блогерши, блогерки и блогерессы? И чем эти новомодные отношения так прекрасны для созревающих партнёров?

Первый пункт манифеста независимых женщин – "я всё могу сама". Ну, конечно, она уже сама завязывает себе шнурки! Она даже деньги сама зарабатывает! Именно по этой причине независимую фемину накрывает сопротивление при одной мысли о совместном долгосрочном постоянном проживании с мужчиной. Зачем жить вместе, если он не кормит её грудью и не меняет ей памперсы? Резонный вопрос, согласитесь!

Но почему в этом детском бунте нет настоящей здоровой близости? Близость – это познание себя в присутствии другого, а не на безопасной дистанции от другого, не в защитной стойке на случай угрозы новой зависимости. Здоровые отношения – это плотный активный контакт двух эмоционально зрелых людей. Контакт, который позволяет продолжать развитие, начатое в далёком детстве, с первого крика и первого вздоха в руках у акушерки. Сближение – столкновение с чем-то иным, отличным от нас самих настолько, что между двумя разными личностями, как между полюсами "плюс" и "минус" возникает сильнейшее электрическое напряжение. Но это ещё и полюса инь и ян, где инь – нечто тёмное и холодное, незримое и материнское, символизирующее смерть, а ян – нечто светлое и горячее, видимое и отцовское, символизирующее жизнь. И между этими двумя полюсами в процессе сближения рождается великое Дао, смысл жизни, мудрость бытия.

Парадокс отношений: не сближаясь до состояния электрического напряжения, мужчина и женщина не порождают гармонию. Они остаются двумя отдельными людьми, не созревшими для электрического контакта, двумя подростками, продолжающими доказывать папе с мамой, что они уже взрослые. Подростки бегут от родительской семьи, от зависимости, но не приближаются к равному партнёру. Побег остаётся их главной эволюционной задачей. Побег, но не близость! Это марафон независимости в мире, где всё со всем связано, и всё от всего зависит. Метафора, которой пронизаны первые дни жизни человека, не для всех очевидна.

Что делают бунтующие партнёры-подростки, чтобы никогда по-взрослому не сблизиться? Они обеспечивают вокруг себя безопасное пространство, в котором можно спрятаться от напряжения. Как ведут себя конфликтующие супруги? Они конфликтуют и в процессе конфликта познают самих себя и друг друга через различия. Именно так можно сблизиться качественнее всего – прогибая свои личные психологические границы с двух сторон, находя наиболее комфортное пространство для двоих.

Как ведут себя свободные и независимые партнёры? При первой угрозе конфликта они убегают из пространства близости, не имея ни малейшего намерения по-взрослому напрягаться и что-то менять. Так проще! Именно так поступают дети, играющие в песочнице: "Отдай моих куколок, забери свои машинки!" У каждого – своё личное детское пространство, в котором недопустимы ссоры и выяснения отношений. Но если ничего не выяснять, то и глубоко познать партнёра невозможно!

Не бывает светлого без тёмного, тёплого без холодного. Не бывает жизни без смерти, а любви без гнева, такова диалектика инь-ян! Только в столкновении противоположностей рождается что-то ценное! Ребёнок не может построить взрослые отношения, потому что его психика не готова выдерживать сильное эмоциональное напряжение. Только взрослый, эмоционально зрелый человек способен душевно напрягаться в присутствии другого и в результате напряжения расти как личность. Собственно, это и есть самая главная цель зрелых отношений. Но если кто-то думает, что главная цель – сексуальное удовлетворение и радость общения, я не буду переубеждать.

Уходить от общения, когда партнёр надоел, брать тайм-аут, встречаться только тогда, когда хочется, делать перерыв во встречах, легально встречаться с другими мужчинами или женщинами – вот признаки так называемых свободных отношений. А на самом деле это всего лишь симптомы психологической инфантильности и неготовности к здоровой зрелой близости. Это признаки того, что человек не готов нести полную ответственность за отношения, не готов разделять с партнёром разные эмоции, страх, грусть, стыд, вину, злость, а не только радость. Он готов только к тому, чтобы обезопасить отношения от зависимости. Но это не имеет к здоровой близости ни малейшего отношения.

Помните, с чего мы начали этот разговор? С того, что зависимость – это самое первое и естественное состояние, данное нам с рождения. Сначала мы боремся за независимость от родителей, но независимость – это ещё не зрелость, это всего-навсего переходный возраст. Настоящая близость начинается с осознания взаимозависимости, когда два психологически зрелых человека дорастают до признания ценности совместного долгосрочного существования без возможности свалить из песочницы, если что-то не нравится. Настоящая близость начинается со способности выдерживать напряжение без избегания, с готовности что-то менять, оставаясь собой, с готовности к компромиссу.

Я знаю, что это непросто. Поэтому с пониманием отношусь к женщинам, которые манифестируют своё пубертатное состояние как новую идеологию. Гостевые браки, встречи по обоюдному желанию, романы с женатыми мужчинами – это всё, что они могут выдержать. Это подростковое бегство от зависимости, подсознательное продолжение войны с авторитарными родителями. И в этом процессе есть ровно столько удовлетворения, сколько они могут унести в своих неокрепших руках. Но пока мы живы, путь не окончен. Пока существуют инь и ян, пока ночь и день сменяют друг друга, движение не прекращается. И в этом диалектическом единстве и борьбе противоположностей у каждого есть шанс на зрелое женско-мужское счастье. Вы готовы взаимно зависеть по-взрослому, чтобы расти как личность и приблизить гармонию инь-ян?