Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини астрології

Місячне затемнення 17 липня: що потрібно робити і на кого вплине

37.2т Читати матеріал російською

Найближче місячне затемнення 17 липня буде піком якоїсь ситуації в житті, яка почалася в березні цього року.

Астролог Наталія Анісімова написала в Instagram, що скоріш за все це затемнення може стати піком у відносинах, кар'єрі, сім'ї.

"Місяць символізує наше несвідоме. У місячне затемнення Сонце його висвітлює і ми можемо відкрити в собі те, що вперто не помічали. Таку собі правду про себе. Може навіть і гірку", - пише Анісімова.

17 липня відбудеться місячне затемнення

17 липня відбудеться місячне затемнення

ілюстрація

Ще однією важливою частиною нашого несвідомого вона називає сни. "Це важлива частина несвідомого, особливо вони говорять незадовго до місячного затемнення. Рекомендую відстежувати і записувати їх в найближчі пару тижнів", - закликала астролог.

При цьому експерт повідомила, що в цей період не варто сподіватися на сонник, адже він не зможе допомогти правильно трактувати сни. "Один і той же сон у різних людей буде означати зовсім різне. Це мова вашого несвідомого. Перекладачем може стати психолог і ви самі, але ніяк не сонник", - повідомила Анісімова.

Новини
Місячне затемнення 17 липня: як змінити життя

"Якщо заплуталися в собі, у відносинах – рятує прибирання. Так, воно дивовижно діє на наше несвідоме. Чим більше в нашому просторі незрозумілих і забутих нами речей, тим більше ми в полоні несвідомого, і не розуміємо, що ми зберігаємо у себе в голові ", - пише астролог.

Затемнення стане піком у відносинах, кар'єрі, сім'ї

Затемнення стане піком у відносинах, кар'єрі, сім'ї

pixabay.com

У таких випадках Анісімова рекомендує "розбирати речі, згадувати, переглядати і оцінювати, що потрібно до сих пір зберігати". "Це чарівним чином розкладе наші думки, вчинки і дії по поличках і допоможе прийняти рішення", - вважає вона.

Новини
Місячне затемнення 17 липня: як змінити життя

Також астролог попередила, що треба бути обережнішими з думками і налаштовувати себе на позитив, адже під час затемнення наші думки в рази ефективніше впливають на наше майбутнє.

У цей період не варто сподіватися на сонник

У цей період не варто сподіватися на сонник

pixabay.com

Раніше астролог Ефа Форіна в блозі OBOZREVATEL розповіла, чого чекати всім знакам Зодіаку під час місячного затемнення 17 липня:

  • Овнів чекає період налагодження зв'язків як в ділових, так в особистих сферах.

  • Для Тільців затемнення торкнеться особистого життя, доведеться приймати непросте рішення, але воно того варте.

  • Близнюки зосередяться на фінансах, можливі інвестиції в нерухомість.

  • Раки: в гонитві догодити всім, не забувайте приділяти увагу собі. Відпочиньте, інакше сили розтратять завчасно.

  • Левам рекомендується пройти діагностику і звернути увагу на своє здоров'я.

  • Діви, якщо ви потребуєте допомоги, не соромтеся - просите. Саме в цей період ви зможете поліпшити своє життя.

  • Терези, просування по кар'єрній драбині і багато домашніх турбот вам гарантовані. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні.

  • Скорпіони - потроху конфлікти сходять нанівець. Ви перемогли і можете розслабитися. Давня сварка закінчиться миром і злагодою.

  • Стрілець - будьте обережнішими з фінансами. Вас чекає ділове партнерство, яке обіцяє істотний дохід, за умови, що ви все вірно розрахуєте. Покладайтеся лише на свою думку, і ви не прогадаєте.

  • Козеріг - сміливо йдіть вперед. Пам'ятаючи старі досягнення, ставте собі нові цілі. Всесвіт на вашому боці. Вас чекає великий виграш і придбання нерухомості.

  • Водолій - пора зробити паузу, всіх грошей не заробити. Заплануйте відпочинок і переглянете свої установки. Дзвінок з минулого принесе радісну звістку.

  • Риби - якщо ви хочете, щоб ваше запитання або проблема вирішились максимально швидко, йдіть в люди. Відвідуйте збори, тусовки, загалом, бувайте там, де життя б'є повним ключем, і ви не помітите, як все вирішиться з найкращим для вас результатом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Астрологічний прогноз" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Астрологічний прогноз
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
8
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel