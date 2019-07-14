Місячне затемнення 17 липня: що потрібно робити і на кого вплине

Найближче місячне затемнення 17 липня буде піком якоїсь ситуації в житті, яка почалася в березні цього року.

Астролог Наталія Анісімова написала в Instagram, що скоріш за все це затемнення може стати піком у відносинах, кар'єрі, сім'ї.

"Місяць символізує наше несвідоме. У місячне затемнення Сонце його висвітлює і ми можемо відкрити в собі те, що вперто не помічали. Таку собі правду про себе. Може навіть і гірку", - пише Анісімова.

17 липня відбудеться місячне затемнення ілюстрація

Ще однією важливою частиною нашого несвідомого вона називає сни. "Це важлива частина несвідомого, особливо вони говорять незадовго до місячного затемнення. Рекомендую відстежувати і записувати їх в найближчі пару тижнів", - закликала астролог.

При цьому експерт повідомила, що в цей період не варто сподіватися на сонник, адже він не зможе допомогти правильно трактувати сни. "Один і той же сон у різних людей буде означати зовсім різне. Це мова вашого несвідомого. Перекладачем може стати психолог і ви самі, але ніяк не сонник", - повідомила Анісімова.

"Якщо заплуталися в собі, у відносинах – рятує прибирання. Так, воно дивовижно діє на наше несвідоме. Чим більше в нашому просторі незрозумілих і забутих нами речей, тим більше ми в полоні несвідомого, і не розуміємо, що ми зберігаємо у себе в голові ", - пише астролог.

Затемнення стане піком у відносинах, кар'єрі, сім'ї pixabay.com

У таких випадках Анісімова рекомендує "розбирати речі, згадувати, переглядати і оцінювати, що потрібно до сих пір зберігати". "Це чарівним чином розкладе наші думки, вчинки і дії по поличках і допоможе прийняти рішення", - вважає вона.

Також астролог попередила, що треба бути обережнішими з думками і налаштовувати себе на позитив, адже під час затемнення наші думки в рази ефективніше впливають на наше майбутнє.

У цей період не варто сподіватися на сонник pixabay.com

Раніше астролог Ефа Форіна в блозі OBOZREVATEL розповіла, чого чекати всім знакам Зодіаку під час місячного затемнення 17 липня:

Овнів чекає період налагодження зв'язків як в ділових, так в особистих сферах.

Для Тільців затемнення торкнеться особистого життя, доведеться приймати непросте рішення, але воно того варте.

Близнюки зосередяться на фінансах, можливі інвестиції в нерухомість.

Раки: в гонитві догодити всім, не забувайте приділяти увагу собі. Відпочиньте, інакше сили розтратять завчасно.

Левам рекомендується пройти діагностику і звернути увагу на своє здоров'я.

Діви, якщо ви потребуєте допомоги, не соромтеся - просите. Саме в цей період ви зможете поліпшити своє життя.

Терези, просування по кар'єрній драбині і багато домашніх турбот вам гарантовані. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні.

Скорпіони - потроху конфлікти сходять нанівець. Ви перемогли і можете розслабитися. Давня сварка закінчиться миром і злагодою.

Стрілець - будьте обережнішими з фінансами. Вас чекає ділове партнерство, яке обіцяє істотний дохід, за умови, що ви все вірно розрахуєте. Покладайтеся лише на свою думку, і ви не прогадаєте.

Козеріг - сміливо йдіть вперед. Пам'ятаючи старі досягнення, ставте собі нові цілі. Всесвіт на вашому боці. Вас чекає великий виграш і придбання нерухомості.

Водолій - пора зробити паузу, всіх грошей не заробити. Заплануйте відпочинок і переглянете свої установки. Дзвінок з минулого принесе радісну звістку.

Риби - якщо ви хочете, щоб ваше запитання або проблема вирішились максимально швидко, йдіть в люди. Відвідуйте збори, тусовки, загалом, бувайте там, де життя б'є повним ключем, і ви не помітите, як все вирішиться з найкращим для вас результатом.

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