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/Блоги - Психологія

Лілія Ахремчик
Лілія Ахремчик
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Любовница охмурила и в сети заманила?

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Задумывались вы когда-нибудь, что в нашем обществе, если мужчина ушел из семьи, всегда винят "разлучницу" и почти никогда не винят мужчину?

Я читаю истории публичных и знаменитых и замечаю... Это ведь мужчина сделал выбор, это ведь его решение выбрать моложе, ну, как правило, моложе. ⠀

Блогерша Миро прошлась недавно по Вере Брежневой, дескать, всю красоту та растеряла в борьбе за женатого мужика. Нелегко, мол, силки раставлять и из семьи уводить. Друзья, но ведь это такое очевидное проявление патриархата, что даже неинтересно. Миро не то, что неоригинальна, а даже банальна. Святой мужчина, которого дрянь-с*ка-проститутка охмурила и обманом в сети заманила. И комменты об этом же. ⠀

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Никого не осуждаю, просто размышляю. Это ведь мужчина оставил одну женщину и ушел к другой. Что там было в прежней семье, какое напряжение, какие неудовлетворенности и прочее, сторонним наблюдателям неизвестно. Трудное решение было или легкое, только ему знать. Но это ЕГО решение. Так почему весь гнев обрушивается на женщину? Ведь в случае, когда женщина уходит к другому, никто не называет того бл*дуном или разлучником (слово смешное даже).

Я к тому, друзья мои, что когда ярлык к кому-то захочется прилепить, задумайтесь, уж не по привычке ли вы это делаете. Хуже нет, на мой взгляд, чем жить на автоматизме. ⠀

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Автор
Лілія АхремчикЛілія Ахремчик
Особа
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Джерело
Джерело:Facebook Лилии Ахремчик
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