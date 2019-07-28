Памятка "Как распознать мудака?"

Поговорим о том, какие мужчины не годятся для отношений? Непригодный для отношений мужчина - тот, с кем нельзя строить отношения, если хотите сохранить душевное здоровье. Скорей всего, он будет вести себя, как мудак. Тестируйте себя. ⠀

⠀

Непригодный для отношений мужчина:

⠀ говорит, что то, чем ты занимаешься, дурь, блажь и женские забавы, даже если это дело твоей жизни и ты занимаешься им с утра до ночи;

⠀ уверен, что он тебя вытащил "из грязи" и вообще облагодетельствовал своим присутствием;

⠀ говорит, что тебе надо похудеть, увеличить грудь, подкачать попу и т.д., причем в тоне "Посмотри на себя, на кого ты похожа";

⠀ считает твоих подруг тупыми курицами и безмозглыми неудачницами;

считает, что у тебя нет вкуса, поэтому просто не пытайся заниматься интерьером и самостоятельно выбирать себе одежду - "Обратись к стилисту, что ли";

говорит о том, что женщина должна быть женщиной, что в его понимании значит готовить, убирать, следить за тем, чтобы мужчине было хорошо, и зарабатывать, ну, потому что он за равноправие;

считает, что его мнение - самое правильное, а если для тебя это не так, то ты его не уважаешь;

уверен, что имеет право говорить тебе обидные и оскорбительные слова, ну, потому что кто, кроме него, тебе правду скажет;

считает, что воспитание детей - это чисто женская обязанность, а иначе, какая ты мать;

любит философствовать о том, как раньше женщины в поле рожали, а его бабушка на семерых готовила и руками стирала;

убеждает тебя в том, что мужчины - полигамны, а вот женщины - нет, как раз наоборот, поэтому "смирись, женщина";

воспринимает любое прояснение конфликтов и обсуждение позиций выносом мозга;

считает себя вправе наказывать тебя, например, лишением денег, отказом в сексе и т.д.;

вырос в семье, где насилие было нормой, и не проходил терапию;

замолкает или исчезает без объяснения причин, игнорирует, уход в гаджеты без отклика - сюда же;

дает двойные послания: говорит одно, делает другое;

если что-то идет не так, то всем винит тебя;