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Лілія Ахремчик
Лілія Ахремчик
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Какие мужчины не годятся для отношений. Тест

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Памятка "Как распознать мудака?"

Поговорим о том, какие мужчины не годятся для отношений? Непригодный для отношений мужчина - тот, с кем нельзя строить отношения, если хотите сохранить душевное здоровье. Скорей всего, он будет вести себя, как мудак. Тестируйте себя. ⠀

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Женщины любят секс

Непригодный для отношений мужчина:

  • ⠀ говорит, что то, чем ты занимаешься, дурь, блажь и женские забавы, даже если это дело твоей жизни и ты занимаешься им с утра до ночи;

  • ⠀ уверен, что он тебя вытащил "из грязи" и вообще облагодетельствовал своим присутствием;

  • ⠀ говорит, что тебе надо похудеть, увеличить грудь, подкачать попу и т.д., причем в тоне "Посмотри на себя, на кого ты похожа";

  • ⠀ считает твоих подруг тупыми курицами и безмозглыми неудачницами;

  • считает, что у тебя нет вкуса, поэтому просто не пытайся заниматься интерьером и самостоятельно выбирать себе одежду - "Обратись к стилисту, что ли";

  • говорит о том, что женщина должна быть женщиной, что в его понимании значит готовить, убирать, следить за тем, чтобы мужчине было хорошо, и зарабатывать, ну, потому что он за равноправие;

  • считает, что его мнение - самое правильное, а если для тебя это не так, то ты его не уважаешь;

  • уверен, что имеет право говорить тебе обидные и оскорбительные слова, ну, потому что кто, кроме него, тебе правду скажет;

  • считает, что воспитание детей - это чисто женская обязанность, а иначе, какая ты мать;

  • любит философствовать о том, как раньше женщины в поле рожали, а его бабушка на семерых готовила и руками стирала;

  • убеждает тебя в том, что мужчины - полигамны, а вот женщины - нет, как раз наоборот, поэтому "смирись, женщина";

  • воспринимает любое прояснение конфликтов и обсуждение позиций выносом мозга;

  • считает себя вправе наказывать тебя, например, лишением денег, отказом в сексе и т.д.;

  • вырос в семье, где насилие было нормой, и не проходил терапию;

  • замолкает или исчезает без объяснения причин, игнорирует, уход в гаджеты без отклика - сюда же;

  • дает двойные послания: говорит одно, делает другое;

  • если что-то идет не так, то всем винит тебя;

  • уверен, что отношения нужны только женщинам, то есть тебе.

Тяжелые случаи алко и наркозависимости не обсуждаем, это и так понятно.

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Лілія Ахремчик Лілія Ахремчик
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Джерело: Facebook Лилии Ахремчик
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Балан Валерий
Балан Валерий
Эти вопросы очень индивидуально для каждой пары !!! Такие обобщения просто ..не коректны ..!!!!! Зачем всех мужчин стричь под одну гребенку ..!!!!! Женщины тоже далеко не ангелы...!!!!!
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Trokhymenko Tanya
Trokhymenko Tanya
Нормальные парни не будут принимать здесь все на свой счет. Этот тест большинство не прошло)
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Klimenko Sergey
Klimenko Sergey
Trokhymenko Tanya, нормальные люди не читают Обозреватель воскресным утром)))
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Klimenko Sergey
Klimenko Sergey
Лиля,а вы точно психолог?
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