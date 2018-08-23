Вопрос о том нужно ли взрослого человека убеждать обратиться к психологу, если он сам этого не хочет – очень давний. Все мы с вами живём в окружении людей, в той, или иной степени влияющих на наше мнение о себе. Часто, эти люди считают необходимым выразить нам своё недовольство по поводу нашего поведения, либо образа жизни.

И тут возникает первый серьёзный момент, который важно подчеркнуть – жизнь любого человека, это, в первую очередь его личный выбор. Каждый из нас в своей голове носит собственные убеждения о том, что такое хорошо, и что такое плохо, которые сформировались на основе анализа своего личного опыта. И здесь важно подчеркнуть второй момент – по причине того, что личный опыт каждого из нас неповторим, а его оценка и обработка в сознании сугубо индивидуальна, и зависит от степени развития интеллекта, то никакой единой для всех реальности, или "правильного" взгляда на мир НЕТ! Каждый из нас смотрит на окружающую действительность, сквозь призму собственной парадигмы (модели) мира, которую формируют два выше названных обстоятельства. И, наконец, третий момент, дополняющий два предыдущих – именно опираясь на собственное восприятие, каждый даёт свою личную оценку окружающей его реальности, и тем процессам, которые в ней происходят. А потому здесь возникает ещё одно важное замечание – деструктивное, или дезадаптивное поведение человеком может просто не осознаваться. В таких ситуациях, как минимум консультация психолога, точно не повредит. Но опять-таки, без добровольного согласия, оказание помощи психологом может быть просто не эффективным.

И, как я только что объяснил, любой из нас оценивая поведение другого, будет в той или иной степени опираться на своё личное восприятие этого человека.

Приведу конкретный пример: если качество моего характера, под названием "коммуникабельность", человек относящийся ко мне хорошо, назовёт "общительностью", то человек относящийся ко мне плохо, назовёт это же качество "болтливостью". Таким образом, когда люди говорят нам, что им не нравятся наши недостатки, они очень часто имеют ввиду наши особенности, причём именно те, которые, по каким-то причинам, неприятны лично им!

Но если же сам человек осознаёт, что его особенности стали хронической проблемой, то, безусловно пришло время обратиться за помощью к специалисту. Вообще надо подчеркнуть, что в нашей социальной культуре пока нет такого навыка, как обращение к психологу. У нас все понимают, что, когда болят зубы надо идти к стоматологу, когда болит горло, надо идти к ЛОРу, когда болит нога, надо идти к хирургу. А вот, когда болит душа, все знают, что идти надо в ликёро-водочный отдел ближайшего магазина, а от туда на задушевный разговор к своим друзьям/подругам. И такая, как я её называю, "бытовая психотерапия" кончается похмельем по утру. Отчасти происходит это потому, что многие по своему незнанию, путают психологию с психиатрией, из-за общего в этих словах корня "псих".

Новини Самые необычные явления в психике человека

Краткая справка для обывателя:

Психиатрия – это отрасль медицины. И психиатр – это человек с высшим медицинским образованием, по-простому – врач (имеющий право, например, в отличии от психолога, назначать лекарства).

Психология – это наука гуманистического и естественно-научного направления. И психолог – это исследователь человеческой души, не являющейся врачом!

А чтобы в двух словах объединить выше сказанное, объясню просто: Психиатры – лечат больных. Психологи – помогают здоровым! (Психотерапевт же– это человек с высшим медицинским, или психологическим образованием, который занимается лечебным воздействием на психику человека).

Итак, если человек решил сам обратиться к психологу, то делать это надо обязательно в следующих случаях:

1) Вы постоянно ощущаете хроническую депрессию – чувство горькой печали и внутренней пустоты (утраты).

2) Когда вы вдруг поняли, что идёте в жизни в замкнутому кругу – одни и те же ошибки, неудачи, и печальные события.

3) Когда сама ваша жизнь потеряла для вас всякий интерес, и больше не радует своими эмоциональными красками.

4) Когда долго не можете избавится от прошлых душевных ран и обид.

5) Когда вы не можете наладить нормальное межличностное общение и взаимодействие – на работе; в общении с друзьями, или в семье (в том числе, если не удаётся найти общий язык со своими детьми).

6) Когда сталкиваетесь с собственными навязчивыми мыслями, или эмоциональными состояниями, которые выражаются в заниженной самооценке, нерешительности, раздражительности, тревожности – невротическое расстройство.

Но даже если у человека возникли в жизни вышеперечисленные трудности, и это мешает его полноценной счастливой жизни, обращаться к психологу, или нет – повторюсь ещё раз, это его личный, сознательный, выбор! Ведь, как показывает практика, люди, обратившиеся к психологу под давлением родных и близких, очень долго и мучительно достигают реальных результатов по конструктивному изменению своего внутреннего мира, и нового виденья окружающей реальности. Иногда, в прямом смысле нужны годы, чтобы сам человек осознал, что то, что с ним происходит – действительно проблема, которую нужно решать, а не прятаться за, разного уровня, психологическими защитами. Ведь для того, чтобы в своей жизни по-настоящему что-то изменить, нужны конкретные созидательные действия. И только забыв о своём страхе потерпеть неудачу можно сделать так, что в твоей душе наконец воцарится гармоничный покой, который своим позитивом, сможет изменить весь мир вокруг нас.