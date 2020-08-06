Компроміс у відносинах: 4 ситуації, коли потрібно сказати "ні" партнерові

Хороші відносини в парі іноді вимагають певних жертв, але це не означає, що заради них потрібно повністю забути про власні цінності та інтереси.

Про чотири ситуації, в яких ні в якому разі не можна йти на компроміс з партнером, розповіло видання WomanHit.

Коли вас намагаються принизити

Якщо партнер регулярно намагається зачепити вас, говорить, що ви нічого не варті, ваше хобі нудне, а робота безперспективна, варто задуматися над вашими відносинами. Не потрібно погоджуватися на "компроміс", в якому ви позбавляєте себе улюбленого заняття лише тому, що партнер цього хоче. Не забувайте, що чоловік, може піти в будь-який момент, і тоді ви ризикуєте залишитися без джерела доходу і даху над головою.

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Коли ваші погляди на майбутнє не сходяться

Наприклад, якщо ви хочете дітей, а ваш чоловік ні, або навпаки, не варто погоджуватися на компроміси: "давай через рік", або "ще один проєкт, а потім народимо" – вони ні до чого доброго не приведуть. Адже змусити захотіти дитину не можна, тому через якийсь час партнер придумає нову причину відкласти вагітність.

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Коли за вас вирішують, з ким спілкуватися

Якщо чоловік говорить, що подруги вам не рівня і дозволяє з ними бачитися за умови, що він буде присутній – це не компроміс, а обмеження. Не варто йти ні на які угоди щодо близьких людей – тільки ви самі вирішуєте, коли й з ким хочете спілкуватися.

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Правила встановлюються тільки для вас

Наприклад, вам не можна зустрічатися з подругами у вихідні, ходити в клуби, одягатися "вульгарно". Але при цьому партнер абсолютно вільно може ходити в бари з друзями, або їздити на риболовлю. Тут немає компромісу, тільки непотрібна жертовність з боку дівчини. Необхідно на початку відносин встановити особисті кордони, а якщо не вийшло це зробити, закінчувати їх.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сексологиня Аліса Немзер розповіла, як повернути пристрасть в довгі відносини.