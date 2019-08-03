Коли розставання неминуче: як розпізнати серйозні проблеми у відносинах

Психологи визначили найнебезпечніші ознаки у відносинах, які можуть свідчити про розрив.

Так, зрозуміти, що відносини зайшли в глухий кут і їх варто припинити можна, звернувши увагу на кілька простих, але важливих сигналів. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що може стати "тривожним дзвіночком" для пари.

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Неадекватна реакція на побажання і зауваження

Коли один з партнерів намагається мирно донести свої побажання або зауваження до своєї половинки, а та агресивно реагує і йде в контратаку – це один з основних тривожних сигналів, що у відносинах щось не так. Особливо, якщо при цьому не було озвучено порожніх звинувачень або безпідставних нападок.

"Якщо ваші відносини дали пролом, у партнера можуть бути дві моделі поведінки: контратака – коли намагаються докоряти у відповідь, і гра в жертву – коли корчать з себе невинність і відмовляються слухати. Ні те, ні інше не є ознакою того, що людина готова змінюватися або відстоювати свою правоту, а отже, не сприяє добрим стосункам надалі", – писав раніше експерт зі шлюборозлучних процесів і автор книги "Як зберегти любов у шлюбі" Джон Готтман.

За його словами, в такому випадку варто задуматися, чи варто продовжувати такі відносини, адже одному з партнерів доведеться постійно миритися з тим, що до нього ніколи не будуть прислухатися.

Критика розмовної мови

Постійна критика мови партнера не завжди кидається в очі, проте, на думку психологів, це один з тих ознак погіршення відносин, на які варто звернути увагу.

"Неправильна постановка наголосів, просторічні форми слів, плутанина в "надіти/одягнути" і так далі – всі ці небезпеки підстерігають на кожному розі. Іноді партер вважає, що це просто конструктивна спроба вирішити невеличку проблему. Але найчастіше – він просто хоче таким чином принизити і знаходить для цього такий нібито бездоганний спосіб", – стверджує Готтман.

Існує також нюанс: якщо постановка мовлення є невід'ємною частиною повсякденного спілкування партнера (наприклад, він викладач або часто виступає на публіці), то це може бути просто особистим принципом і не дратуватиме половинку.

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Узагальнення та порівняння з іншими

Коли партер робить трагедію з банальних побутових дрібниць – його в стосунках або конкретно в другій половинці щось не влаштовує. Особливо, коли замість того, щоб з'ясувати причини того, що трапилося, кохана людина починає звинувачувати в тому, що "так відбувається завжди" і "а твій друг або моя подруга так не роблять".

"Коли ви обговорюєте запізнення і замість того, щоб поцікавитися причинами чуєте "Ти завжди запізнюєшся", то швидше за все далі прозвучить"Ти завжди все робиш не так" – а це вже серйозне звинувачення. Такого роду узагальнення – вірна ознака розпаду відносин. А якщо ви починаєте ще й порівнювати з іншими – тоді варто добре подумати, чи треба продовжувати їх", – вказав психолог і додав:

"Всі докори, що включають в себе слова "завжди", "постійно", "весь час", "ніколи" і інші, є неконструктивними. А це означає, що людина просто хоче звинуватити або зіграти на почутті провини іншого".

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Критика захоплень

Якщо ваша пара не любить займатися тим, чим любите ви – це нормально, так як у кожного свої захоплення та інтереси. Але коли кохана людина починає відкрито критикувати захоплення партнера – це поганий знак.

Ще гірше, якщо така тенденція почала простежуватися раптово, хоча до цього в парі знаходили спільну мову.

"Такого роду звички і створюють міцні пари, засновані на повазі до "ритуалів" один одного (якими б дивними вони не здавалися). Втім, в разі якихось проблем у відносинах ці ж звички і потрапляють під удар першими: негатив концентрується на улюблених заняттях, і, критикуючи їх, людина демонструє зневагу до своєї половинки", – висловилася сімейний терапевт Моніка Лисиче.

Раніше OBOZREVATEL писав про найжорсткіші способи розірвати відносини. Детальніше читайте за посиланням.

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