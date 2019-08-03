Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Психологія

Коли розставання неминуче: як розпізнати серйозні проблеми у відносинах

2.1т Читати матеріал російською

Психологи визначили найнебезпечніші ознаки у відносинах, які можуть свідчити про розрив.

Так, зрозуміти, що відносини зайшли в глухий кут і їх варто припинити можна, звернувши увагу на кілька простих, але важливих сигналів. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що може стати "тривожним дзвіночком" для пари.

Коли розставання неминуче: як розпізнати серйозні проблеми у відносинах

Fatelines

Неадекватна реакція на побажання і зауваження

Коли один з партнерів намагається мирно донести свої побажання або зауваження до своєї половинки, а та агресивно реагує і йде в контратаку – це один з основних тривожних сигналів, що у відносинах щось не так. Особливо, якщо при цьому не було озвучено порожніх звинувачень або безпідставних нападок.

"Якщо ваші відносини дали пролом, у партнера можуть бути дві моделі поведінки: контратака – коли намагаються докоряти у відповідь, і гра в жертву – коли корчать з себе невинність і відмовляються слухати. Ні те, ні інше не є ознакою того, що людина готова змінюватися або відстоювати свою правоту, а отже, не сприяє добрим стосункам надалі", – писав раніше експерт зі шлюборозлучних процесів і автор книги "Як зберегти любов у шлюбі" Джон Готтман.

Новини
Як привернути кохання: розкрито секрет ідеального фото для сайту знайомств

За його словами, в такому випадку варто задуматися, чи варто продовжувати такі відносини, адже одному з партнерів доведеться постійно миритися з тим, що до нього ніколи не будуть прислухатися.

Критика розмовної мови

Постійна критика мови партнера не завжди кидається в очі, проте, на думку психологів, це один з тих ознак погіршення відносин, на які варто звернути увагу.

"Неправильна постановка наголосів, просторічні форми слів, плутанина в "надіти/одягнути" і так далі всі ці небезпеки підстерігають на кожному розі. Іноді партер вважає, що це просто конструктивна спроба вирішити невеличку проблему. Але найчастіше – він просто хоче таким чином принизити і знаходить для цього такий нібито бездоганний спосіб", – стверджує Готтман.

Існує також нюанс: якщо постановка мовлення є невід'ємною частиною повсякденного спілкування партнера (наприклад, він викладач або часто виступає на публіці), то це може бути просто особистим принципом і не дратуватиме половинку.

Коли розставання неминуче: як розпізнати серйозні проблеми у відносинах

imom.me

Узагальнення та порівняння з іншими

Коли партер робить трагедію з банальних побутових дрібниць – його в стосунках або конкретно в другій половинці щось не влаштовує. Особливо, коли замість того, щоб з'ясувати причини того, що трапилося, кохана людина починає звинувачувати в тому, що "так відбувається завжди" і "а твій друг або моя подруга так не роблять".

"Коли ви обговорюєте запізнення і замість того, щоб поцікавитися причинами чуєте "Ти завжди запізнюєшся", то швидше за все далі прозвучить"Ти завжди все робиш не так" – а це вже серйозне звинувачення. Такого роду узагальнення – вірна ознака розпаду відносин. А якщо ви починаєте ще й порівнювати з іншими – тоді варто добре подумати, чи треба продовжувати їх", – вказав психолог і додав:

"Всі докори, що включають в себе слова "завжди", "постійно", "весь час", "ніколи" і інші, є неконструктивними. А це означає, що людина просто хоче звинуватити або зіграти на почутті провини іншого".

Коли розставання неминуче: як розпізнати серйозні проблеми у відносинах

Аrt-way

Критика захоплень

Якщо ваша пара не любить займатися тим, чим любите ви – це нормально, так як у кожного свої захоплення та інтереси. Але коли кохана людина починає відкрито критикувати захоплення партнера – це поганий знак.

Ще гірше, якщо така тенденція почала простежуватися раптово, хоча до цього в парі знаходили спільну мову.

"Такого роду звички і створюють міцні пари, засновані на повазі до "ритуалів" один одного (якими б дивними вони не здавалися). Втім, в разі якихось проблем у відносинах ці ж звички і потрапляють під удар першими: негатив концентрується на улюблених заняттях, і, критикуючи їх, людина демонструє зневагу до своєї половинки", – висловилася сімейний терапевт Моніка Лисиче.

Раніше OBOZREVATEL писав про найжорсткіші способи розірвати відносини. Детальніше читайте за посиланням.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Теги
Відносини Психологія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel