Будь-хто з нас, незалежно від статі, чи віку іноді стикається з необхідністю зробити важливий для себе крок. А це, перш за все може бути пов’язане з рішенням нагальних проблем особистості, які завжди присутні в нашому житті. Але зробити крок – це ще і зробити свій власний вибір, необхідність якого може бути зумовлена:

1) Як незворотними процесами, які негайно вимагають рішучих дій та рішень; 2) Зрілим розумінням – коли людина поступово усвідомлює, що зміни у її власному житті вже назріли, а тому треба щось робити.

У першому випадку все може здаватися дуже небезпечним, тому що відмова від негайних дій може нести пряму загрозу для цієї людини. Наприклад, потрібне негайне лікування, і зволікання з цим може нести небезпеку не лише для здоров’я людини, але і для її життя. Але, з іншого боку, все більш чітко, та зрозуміло: ось є хвороба, яку потрібно вилікувати, а тому і приймати рішення у таких обставинах значне простіше.

У другому випадку здається, що все навпаки. Так, є якась така проблема, наприклад у когось зламалось власне авто. Але ж, для багатьох людей, особливо якщо ви живете в місті, а не за його межами, ця проблема може бути взагалі несуттєвою. Бо навіть заощадження на пальному, в наш час – це вже гарна економія.

Але, через які ж саме кроки в нашій голові відбувається усвідомлення існуючих нагальних проблем, та шляхів їх вирішення, або подолання:

1) Розуміння в чому саме полягає наша проблема. І чи проблема це взагалі? 2) Визначення з конкретною метою, та рішення про конкретне завдання. 3) Усвідомлення, що кожний зроблений вибір має нести в собі конструктив. Тобто мати більше варіантів рішення, ніж попередні. 4) І найголовніше – це так званий "особистий сенс". Якій саме сенс має особисто для мене рішення конкретно цієї проблеми. Чи може мені добре жити з нею поруч?!

Наступним чинником, який дає вирішальний поштовх, чи навпаки, скасовує усі заплановані дії – є складність самого рішення. І тут, перш за все йдеться про успішність його виконання. Але здатні приймати такі рішення далеко не всі! Як демонструють дослідження західних психологів (власних досліджень ми, на жаль, не маємо), здатність робити складні та важливі кроки більш притаманна:

- Людям незалежним (асертивним) в прийнятті власних рішень;

- Та тим особистостям, які мають більш високу самооцінку.

Але, найцікавіше виявляється тоді, коли ми починаємо говорити про розум рішучої людини. Згідно з тими ж дослідженнями, найкраще за все власний вибір роблять люди не з більш високим інтелектом, як здається багатьом, а людям зі стійкою психікою, та здатністю пристосовуватись до непередбачуваності майбутнього, з його несподіваними варіантами розвитку. Люди ж з високим інтелектом, іноді, навпаки повністю губляться у несподівано змінившихся обставинах. Тобто люди з відносно невисоким інтелектом, часто виявляються більш гнучкими у стресових ситуаціях, а тому вірніше та швидше вирішують багато власних проблем. І ось тут потрібно підкреслити головне – на наш вибір, особливо якщо він пов’язаний з якоюсь серйозною проблемою, дуже впливає той рівень емоцій, якій супроводжує її вирішення. Тому в котрий вже раз, повертаючись до рішення будь-яких питань, від найважливіших до найпростіших, підкреслюю, що окрім відповідальності за власний вибір та вчинки, треба дбати і про відповідальність за власні емоції та здатність добре ними володіти, особливо при рішенні складних питань. А тому, вибачте за банальність, якщо у ваші плани раптово втручаються сильні почуття, які, як відомо, можуть відміняти розум, прийняття будь якого рішення буде тим складнішим, чим сильніший вплив будуть мати на нього ваші емоції. Саме тому усім бажаю не втрачати здорового глузду, та зберігати власну голову холодною, навіть у теплій зимовій шапці.

Дякую за увагу!

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