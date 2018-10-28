Однажды в маршрутке напротив меня сидел очень некрасивый мужчина. Даже не так. Напротив меня сидел эталон мужской некрасивости.

Он был маленького роста – почти как ребенок. Лысый и с огромной бородавкой на носу. Нескладный, с большой головой и лоснящейся красной кожей. Вот у такого точно никогда не будет девушки – подумала я. Но внезапно у мужчины зазвонил телефон.

- Дорогая, я уже еду! – радовался в трубку мужчина. – Везу твои любимые конфетки и шампанское.

В тот день я поняла: внешность для мужчины - не приговор. А приговор – это кое-что иное. Приговором, с моей точки зрения, является занудство.

Кто такой мужчина-зануда, описать в двух словах очень сложно. У этого царства есть свои виды и подвиды. Но все-таки кто-то должен составить классификацию.

Есть, например, зануды-интеллектуалы. Такой зануда совмещает в себе высокий IQ и необыкновенную эмоциональную тупость. Он, наверняка, может цитировать наизусть "Божественную комедию", но при этом не видит, когда утомил собеседника, и давно пора от него отстать. Из-за этого качества девушки очень не любят разговаривать с занудой, отвечая ему кратко "да", "нет", "не знаю". А он снисходительно думает, что они просто тупые.

Еще один опасный вид зануд – это зануды-праведники. Те поучают всех и каждого, рассказывая о вреде табака и алкоголя, осуждают разврат на телевидении и критикуют современную молодежь. Как правило, такие зануды происходят либо из семей алкоголиков, либо сами имеют печальный и насыщенный грехами жизненный опыт.

Но теперь стали нетерпимыми борцами против всеобщей разнузданности.

При этом зануды-праведники не просто порицают грехи, но и считают себя обязанными громко осудить окружающих грешников, невзирая на правила этикета.

Третий типаж зануд – зануды-неудачники. Они, пожалуй, самые страшные из всех, потому что если от первых двух типов люди стараются как можно скорее избавиться, то этот поначалу даже вызывает жалость. Такие люди готовы жаловаться всем, кто готов слушать, на то, как плохо им живется, и какие все вокруг черствые эгоисты. При этом они совершенно не знают меры, и занимают свободные уши до тех пор, пока человека от них не начинает натурально тошнить. Да и после этого не унимаются.

Словом, какой бы не был зануда, он всегда объединяет в себе три вещи: эмоциональную тупость, чувство, будто весь мир крутится вокруг него, и привычку пожирать чужое время. Девушки не любят таких мужчин больше всего на свете. Так что если уж выбирать из двух зол, то лучше быть некрасивым, чем занудой. Верно ведь?