Вместе невозможно, врозь никак: о симбиозе в отношениях между мужчиной и женщиной.

Симбиоз – это созависимость двух разных людей, которые стремятся жить как единое целое и не могут жить друг без друга. Такие отношения не являются здоровыми. Как правило в подобных ситуациях одна сторона подчиняется другой, или один человек занимает явно более властную позицию, контролирующую, а другой – потакающую.

Симбиотическая пара – это люди, которые не могут друг без друга. У них выражено желание слиться со своим партнером, как телесно, так и духовно (одинаково мыслить, чувствовать). У таких пар есть проблема, которая заключается во времяпрепровождении по отдельности. Один партнер может быть полностью поглощен интересами другого и, естественно, тут есть место манипуляциям.

В симбиотических отношениях стирается индивидуальность, самобытность личности, круг интересов человека. Бывает так, что теряются хобби, друзья и человек полностью принадлежит другому, а без него чувствует себя несчастным.

Причины симбиоза

Такое часто случается, если у человека были гиперопекающие или родители, которые давали мало свободы и выбора. Либо ребенку пришлось в какой-то момент стать для своих родителей родителем, когда взрослые были безучастными или слишком инфантильными.

Здоровый симбиоз

Конечно же, такой есть в природе – это мама и ребенок в младенчестве до года. Он очень сильно зависит от своих родителей и до одного года является абсолютно не самостоятельным человеком.

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Другой пример здорового симбиоза, когда человек на физическом уровне не может выполнить какие-то функции. Это может быть лежачий больной, который нуждается в особом внимании. Он является зависимым от кого-то.

Временный симбиоз – это ситуация, в которой человек на определенное время, по договоренности и обоюдному согласию для решения конкретной задачи, становится зависимым от другого человека.

В остальных случаях, когда мы находимся во взрослой жизни и нормально функционируем, но нуждаемся в другом человеке или нам важно полностью контролировать его, а может, наоборот, хотим зависеть и подчиняться - это нездоровая форма проявления симбиотических отношений.

Симбиотические отношения переходят в ранг патологических, когда:

- присутствует доминирование и подчинение одного другим;

- происходит эксплуатация и манипуляция чувствами другого человека;

- преобладает страх и агрессия в отношениях;

- существует запрет на выход из симбиоза;

Разберемся повнимательнее:

Соревновательный симбиоз. В паре идет соревнование за ту или иную роль ии попытка подчинения одного другим. Это будет выглядеть так, что каждый будет иметь стремление подчинить себе другого человека “Я круче. Я решаю.” Что будет мешать построению гармоничных отношений.

Эксплуатация и манипуляция чувствами другого человека. В такой паре один из партнеров всячески стараться руководить другим и сводить все к тому, чтобы человек не принимал самостоятельных решений, не проявлял свою личность. У человека, который находится в подчинении, теряется чувство к испытанию своего “Я” и своих желаний. Долгое время это может выглядеть как большая любовь, слияние друг с другом, хотя на самом деле это несет опасность.

Преобладание страха и агрессии в отношениях в отношениях. Личность боится одиночества и превращает своего партнера в часть себя самого. Человек самоутверждается через жестокое поглощение другого, приобретая власть над ним, делая послушным ко всем словам, желаниям. К манипуляции тут добавляется эксплуатация в своих целях, при этом, забирая все ценное (не только материальное, но и моральное). Когда человек видит, что другой страдает, (довести до страданий могут через унижения, запугивания, физическую боль) он пассивно наблюдает за этими страданиями, наслаждаясь тем, что имеет полную власть.

Слова-маркеры: “Я знаю лучше. Без меня ты пропадешь. Ты ничтожен, а со мной в безопасности. Я много для тебя сделал, теперь имею право много от тебя брать ” и т.п.

Человек, который подчиняет, очень нуждается в своем партнере и зависимость не осознается, а выдается за форму такой любви. Часто в таких парах проявляют физическое насилие. В симбиотических отношениях партнер, который причиняет боль и страдания, зачастую делает это неосознанно. Ключевая цель такого человека – власть.

На что стоит обратить внимание в отношениях?

Местоимение “Я” сменяется на “Мы”. Например, человек говорит: “Мы запутались/мы не знаем что делать...” Вместо того, чтобы говорить: “Я запутался(-лась)...”.

Досуг сложно спланировать. Возникают разногласия, психологический дискомфорт. Когда один из партнеров проводит время по своему усмотрению у другого партнера может это вызвать чувство “Не знаю, куда себя девать”

Возникает чувство вины или обиды за нарушение желания подстраиваться под партнера. Этим чувством могут манипулировать.

Боязнь остаться без партнера на какое-то время. Зависимый человек не может себя занять и не знает, что делать в одиночестве.

Важно помнить, что длительное пребывание в патологическом симбиозе способствует:

- формированию симбиотической зависимости

- подавлению воли человека

- нарушает его внутренние и внешние границы

- лишает возможности различать реальность и иллюзию

- болезненному цеплянию за другого

- снижению самооценки и своей значимости в этом мире

- изоляции и уходу в себя

- возникновению депрессии и психозов.

Что делать в нездоровых симбиотических отношениях?

Первый шаг – признание того факта, что проблема существует. Дальше необходима терапия, в идеале семейная. Психолог может дать такой паре инструменты, решения и объяснения симбиотического поведения. Если вы не хотите прибегать к терапии, тогда нужно осознать, чего вам не хватало, не хватает сейчас и как это компенсировать, какими действиями.

Симбиотические отношения – это не повод отчаиваться, а повод, чтобы спланировать свою дальнейшую жизнь, расставить приоритеты и понять, какие отношения вам нужны. Вполне реально вывести отношения на более качественный уровень, развивать их, чтобы они были насыщенными и здоровыми.

Пересмотрите свое отношение к внешнему миру, проанализируйте свою жизнь, что доставляет вам дискомфорт? Обязательно обратите внимание насколько заполнена ваша жизнь вне отношений, налажен ли контакт с другими людьми, какие есть хобби. Консультация психолога вам поможет понять себя, проявить желания и избавиться от симбиотических отношений, если вы этого хотите. Вы поработаете над чувством вины, гнева (часто возникает, когда нарушают ваши границы), обиды.

Важно научиться понимать свои границы, активизировать ощущение себя в этом мире и проявлять желания, ставить цели. Исследуйте, что доставляет вам радость, заполняйте жизнь позитивными эмоциями и двигайтесь по пути самореализации. Каждый из нас имеет право на собственную жизнь и никто не вправе её у вас отбирать, чтобы подстраивать под себя. Хорошо, когда есть понимание, что с партнером хорошо, и без партнера тоже хорошо. Здоровые отношения – это отношения двух самодостаточных людей, без желания наполнить себя за счет другого.