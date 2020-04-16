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16 квітня • оновлено в 08:42
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/ Блоги - Психологія

Сергій Русов
Сергій Русов
Психолог Всі статті автора

Карантин: как наладить отношения в семье на примере

1.8т
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Нахождение в карантине – вещь и так непростая, особенно для людей с подвижной психикой.

Но, когда на все негативные обстоятельства связанные с потерей работы, скудными финансовыми ресурсами и полной неизвестностью дальнейших перспектив, накладываются ещё и плохие отношения в семье, тогда дела становятся плохими от слова "совсем".

В минувшее воскресенье, консультирую по видеосвязи семейную пару: Николай и Елена (имена изменены), обоим по 35 лет, киевляне, в браке 12 лет. С ними вместе, в двухкомнатной квартире, их десятилетняя дочь и… мама жены.

Тех, кто сразу решил, что тут запахло классикой, спешу разочаровать – тёща в этой непростой ситуации, как раз заняла самую разумную позицию, порекомендовав обратиться за помощью к психологу, а не усугублять и без того мрачный домашний микроклимат. Если вкратце, суть такова: у занимавшегося мелким бизнесом Николая, после начала карантина, вся торговля свернулась на неопределённый период, но от платы по кредитам это, как известно, у нас не спасает. В свою очередь, супруга, которая до начала карантина работала менеджером в одной торговой компании, тоже осталась без работы на, пока, неопределённое время.

И отношения супругов, которые и так не были тёплыми, после начала самоизоляции, испортились совсем.

Но если претензии со стороны Николая сводятся к тому, что супруга постоянно его пилит, и достаёт самыми разными придирками. То со стороны жены перечень претензий гораздо шире. И так (загибаем пальцы) она недовольна тем, что:

1) Как часто, и в каком тоне они с мужем общаются друг с другом;

2) Как они тратят деньги, особенно во время карантина;

3) Как они совместно проводят, вдруг возникшее свободное время;

4) Той степенью теплоты и отзывчивости, которая есть в их отношениях теперь, по сравнению с тем, что была когда-то;

5) Количеством времени, которое супруг уделяет воспитанию их дочери;

6) Тем, как муж помогает ей по хозяйству;

7) И, наконец, "разногласиями на религиозной почве" – он уже давно стал сомневаться в том, что она Богиня… и всё чаще говорит ей об этом во время ссор.

Что сразу стало понятно из вступительных слов жены, и дальше было подтверждено в процессе общения, что Глава Семьи – она. И это очень важно понимать, поскольку в домашнем быту основное наше общение происходит, в первую очередь на уровне эмоций. И именно Глава Семьи – тот человек, который задаёт этот общий эмоциональный тон, а остальные домашние вынуждены под него подстраиваться, не выражая при этом вовсе, либо выражая очень осторожно, свои собственные чувства. Я уже писал об этом более развёрнуто в статье "Семья: островок счастья, или одиночества?"

Подробно разбирая эту ситуацию мы, совместными усилиями, пришли к пониманию того, что главной причиной обострения их семейных отношений стало нарастающее чувство тревоги и беспокойства (в первую очередь – у супруги), плюс к этому, полное нарушение границ и договорённостей между мужем и женой, а также полное отсутствие эмпатии и принятия своего партнёра. Начну в обратной последовательности:

1. Отсутствие эмпатии и принятия своего партнёра. Да, мы все с вами не идеальны! У каждого из нас есть определённые особенности, которые из-за раздражения и стресса, очень легко принять за недостатки. Приведу простой пример: многим из нас присуща в жизни такая черта, как коммуникабельность. В обычных условиях, эту черту мы, как правило, называем общительностью. Но в период длительного стресса, который к тому же сегодня для нас ограничен четырьмя стенами, и из-за сильно возросшего раздражения, мы эту же черту легко назовём "болтливостью" (и это я ещё подобрал самое цензурное прилагательное!). Сверху на это накладывается то, что Николай и Елена уже давно разучились вести свои диалоги корректно, не переходя к личным упрёкам и оскорблениям. Что, в свою очередь, делает невозможными практически любые договорённости. Люди, постоянно обвиняя друг друга во всех своих проблемах и неудачах, оказываются полностью неспособными идти на компромисс и договариваться друг с другом без скандала. Учтя всё перечисленное, я попросил супругов написать пять самых негативных черт друг друга, а после подобрать к каждому из них синоним с позитивной коннотацией. Так "болтливость" стала общительностью, "непоследовательность" превратилась в гибкость, "замкнутость" стала способность к сосредоточению, "жадность" превратилась в экономность, "резкость" в спонтанную эмоциональность и т.д.

2. Нарушение границ и договорённостей. Отсутствие способности идти на компромисс, приводит к следующему моменту: никто из супругов не собирался, хотя бы на время карантина, отказываться от своих излюбленных привычек: у мужа – сидеть на балконе с паяльником, что-то там мастеря; а у жены – это постоянное желание при виде супруга, обсудить их семейные проблемы, воспитание дочери и т.д. Но не даром же говорят, что настоящая любовь проверяется не долгой разлукой, а долгой близостью! Я объяснил это им, и сейчас говорю всем: в этой уникальной ситуации, когда мы оказались в вынужденном заточении, очень важно дать возможность человеку, живущему с вами рядом разорвать (а не сократить!) существующую между вами дистанцию. Поэтому, говорю откровенно, используйте по максимуму возможность в такой ситуации не напрягать друг друга своим общением! Дайте возможность увидеть свободным окружающее пространство. Постоянное пребывание вместе может очень утомлять! Оно притупляет нежные чувства, и может разжечь острое раздражение. Поэтому, я порекомендовал Елене и Николаю обязательно находить время, чтобы побыть хотя бы не в поле зрения друг друга, если в силу каких-то причин, разойтись по разным комнатам нет возможности.

3. Нарастающее чувство тревоги и беспокойства. Конечно, всё выше перечисленное, объективно, через постоянное эмоциональное раздражение и постепенное истощение финансовых ресурсов, привело в итоге к тому, что уровень тревоги у Елены вырос в разы.

И поэтому, в качестве снижения общей тревожности, я порекомендовал супруге упражнение, о котором подробно рассказывал в статье "Лекарство против страха".

Кроме того, поскольку в процессе общения стало ясно, что многие негативные мысли у супругов уже стали автоматическими, чтобы их редуцировать (свести к минимуму), я порекомендовал им обоим поработать с техникой под названием "Оспаривание". В добавок к этому, мы также обговорили возможность для Николая заняться дистанционной работой, учитывая его навыки и опыт. Также мы отдельно обсудили их конфликт по поводу траты денег, и совместного воспитания ребёнка, придя к выводу, что двум взрослым людям, поработав со своими эмоция и негативными мыслями, после этого будет легче решить эти проблемы, в режиме корректного диалога.

Подытожив всё сказанное, важно отметить, что, конечно, когда-то, за 12 лет до этого, в их семье всё было по-другому. Но я не устаю это повторять:

"В начале наших отношений мы всегда влюбляемся в достоинства человека, а жить потом, под одной крышей приходится с его недостатками!" И вот вам классический тому пример. Конечно, во времена тотального карантина, очень легко поддаться своим эмоциям и расшатанным нервам. Но, всё-таки осознав, что вся эта история с самоизоляцией обязательно кончится, важно честно ответить себе на вопрос: "Готов ли я, из-за временного кризиса пожертвовать теми отношениям, которые были для меня важны столько лет?!" И если ваш ответ отрицательный, то начинайте менять отношение к самой этой проблеме, раз пока ещё никто не смог избавить от неё всё человечество!

Всем семейного тепла и уюта!

Благодарю за внимание!

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Автор
Сергій Русов Сергій Русов
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Все проще, он ее не хочет вот она и бесится
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Lady Психологія

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