"ОТЕЦ и СЫН"

Что же несёт папа в жизнь своего сына?

Для мальчика отец является воплощением мужественности. Именно от того, как вёл себя папа в семье, каких принципов придерживался, как относился к маме, зависит, кем вырастет его сын.

⠀Если отец авторитарен?

⠀Такой отец уверен в собственной крутости и изо всех сил внушает сыну, что ему никогда не достичь папиных высот.

Все попытки сына что-либо сделать разбиваются о папино пренебрежение – "ну кто так делает!", "ты всё равно ничего не сможешь".

Добиться поддержки и уж тем более одобрения практически невозможно. Он постоянно будет фиксировать внимание на неудачах, внушая сыну ощущение его никчемности.

⠀Такой мальчик, в большинстве случаев, несёт это чувство во взрослую жизнь и потому в его будущей семье его ждёт исключительно подчинённое положение. Он всю жизнь будет терпеть, поскольку он так привык.

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Если отец инфантилен и ведёт себя как ещё один ребёнок Мамы?

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Он не принимал никаких решений и с готовностью подчинялся властной маме, то сын, скорее всего, тоже вырастет маменькиным сынком и подкаблучником. Либо инфантильным.

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Если отец придерживается мнения, что мальчик с рождения должен знать, что такое сила.

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Такой отец постоянно повышает на сына голос и старается почаще его наказывать – "ничего, пускай мужиком растёт".

Такие папы считают, что ласковое отношение к мальчику вообще противопоказано, поскольку делает из него тюфяка. А вот физическое воздействие вполне допустимо – "пацан должен знать, что такое сила. Пусть учится терпеть и давать сдачи!".

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В результате вырастают холодные и агрессивные мужчины. Они часто оказываются домашними тиранами, пытающимися вымещать на членах своей семьи всё унижение, которое переносили от папы в детстве.

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На самом деле для того, чтобы вырастить настоящего мужчину, папе нужно не столько ругать и "строить" своего наследника, сколько хвалить и подбадривать, отмечать и поощрять его успехи. Проводить с ним время, интересоваться его жизнью, болтать, проявлять интерес к сыну. Своим примером показывать как можно, а как нельзя себя вести!

Ну и, конечно, именно отец должен прививать сыну уважительное отношение к женщине, матери.