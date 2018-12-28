Когда человек (Мужчина/Женщина) ИЗМЕНЯЕТ он:

1) Разрушает себя — свою "крепость";

2) Нарушает покой, беспокоит — ВСЮ систему ушедших предков;

3) Нарушает покой, беспокоит — ВСЮ систему живущего сегодня рода;

4) Вносит "трещину" в будущие жизни — своим потомкам.

Таким образом нарушается СИСТЕМА МИРОЗДАНИЯ общая, и каждая в отдельности система в единой системе.

Кто не отрабатывает, условно говоря "не откупает" свой "косяк", он переходит на последователей по роду в виде различных неприятностей, несчастных случаев, болезней, и другого.

Новини Что запомнят ваши дети

Когда работаю с людьми, и вижу в них, в том числе и ЭТУ РОДОВУЮ ПРОГРАММУ, помогаю им с ней расстаться, ибо опасности очень велики.

Данная программа может быть РОДОВОЙ (опыт рода), а может быть ЛИЧНОЙ (приобретенной в личном опыте).

Тут и методы работы разные, поскольку причины разные.

Когда-то мне интересно было, как работает заповедь, и каков ее механизм: НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ.

Много лет не понимал ее ГЛУБОКИЙ вселенский смысл, но когда начал долгие годы исследовать причины и следствия измен — все стало ясно, и почему это происходит, и как с этим ПОРОКОМ людям помочь расстаться, кто хочет.

Сегодня в обществе немногие люди отдают отчет данному пороку, не хотят рассуждать, вникать в его суть, и что самое главное — НЕ ХОТЯТ брать ответственность за содеянное, исправлять этот негативный опыт, делать себя чище, и тем самым создавать более чистую почву для наших новых поколений.

Не все так просто в этом мире и не случайно, когда начинаешь этот мир по-другому видеть — гораздо шире, и в даль, и глубоко, тогда начинаешь знать больше.

Нам всем важно думать, какое не материальное ПРИДАНОЕ мы передадим нашим детям, внукам, правнукам, а в ПЕРВУЮ очередь — КАКОЕ ДУШЕВНОЕ ПРИДАНОЕ — благо, благосостояние наших Душ они "впитают" ОТ нас.

Согласны? Тогда поделитесь этой статьей к себе в социальные сети, и пусть об этом задумается еще больше людей — во благо всех наших предков, всех живых, и всех рожденных наших потомков будущего.