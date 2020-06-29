Интересное явление – любовью можно испортить человека. И еще как! Причем, даже самого замерзшего и несчастного, мечтающего хоть об одном жесте теплоты – полюбишь такого, и он превратится в чудовище.

Вместо трогательного заброшенного заморыша, внезапно, раскроется капризный кровавый божок, чьей любимой забавой будут издевательства над тем самым спасителем, явившемся на белом коне под алыми парусами. Часто, это просто компенсация понесенных ранее горестей – месть безопасной (влюбленной) жертве за проблемы, которые не смог решить с кем-то другим.

Конечно, речь не о каждом. Только о защитниках статуса-кво своего несчастья. Они ненавидят тех, кто хочет разрушить несчастную модель их мира. Вот и мстят им – добродеям, несущим любовь. Мстят самым подлым образом – делают несчастными их. Пытаются, по крайней мере.

А потом происходит обратное чудо – уходит волна любви, принятия, восторга, заботы, которой окутывали носителя несчастья. Даривший это человек прозревает. И чудо в том, что зарвавшийся идиот снова становится вполне приятным и обаятельным человеком. Это чтобы подманивать новых доноров на включенные мигалки "Спасите меня любовью!". И когда очередной спаситель объявится – опять повторится круг.

Выводы. Не надо любить профессиональных страдальцев. Бессмысленно – просто кровушки попьют и выкинут, а ты будешь орать в пустоту от ужаса и боли, не понимая, как же так… Лучше любить счастливых. Это приятнее и здоровее.

По теме " Блохастый король".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.