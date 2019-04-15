О том, что меня не любили одноклассники. По многим причинам. Во-первых, дочь учительницы. Во-вторых, по всей вероятности, я была выскочкой. Читала "Молодую гвардию" и "Укрощение строптивой" в оригинале, а не как все, по хрестоматии.

Не прогуливала геометрию и играла на фортепиано "Ланфрен ланфра".

Мое детство совпало со временем тотального дефицита, и все мы одевались бедно и убого, чисто под копирку. Однажды мою маму премировали поездкой в Ригу, и там она купила пальто редкого изумрудного цвета. Такого не было ни у старосты 10-Б, ни у старшей вожатой, ни у фифы – учительницы труда. В тот день мы проходили роман "Дубровский", и одноклассник Витек запутался в помещиках, запиравших гостей с голодным медведем. Получив заслуженную двойку, парень затаился, и в его лысой голове созрел план. Между пятым и шестым уроком пробрался в раздевалку, стащил с крючка мою драгоценную обновку и походил по ней ботинками, щедро испачканными глиной.

О "воровстве". В шоуруме, где я работала администратором, стали пропадать товары. Кулоны, картины, полотенца. Все домыслы и догадки сошлись на моей персоне, так как вещи пропадали именно в мои смены, а я при этом слишком вызывающе все отрицала. В результате вычли недостачу из зарплаты, а потом стали находить утерянное. Кулон втихаря взяла поносить сменщица, картину плотник "по-тихому" унес домой, чтобы исправить раму, а полотенца затерялись в прачечной.

О том, что на днях случайно встретила бывшего. Он шел по торговому ряду и катил тележку полную снеди. Сверху возлежали хамон и несколько груш. Парень лихо тормознул, старательно втянул живот и попытался обнять слишком интимно. Так, будто мы лишь вчера выпрыгнули из постели, а не десять лет назад. Напомнил о поездке в Прагу и о том, как чуть не поженились у Пороховой башни и предложил повторить путешествие разок-другой.

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О здоровье. Подробности головной боли и жжения натертой пятки новыми мокасинами. О неприятном привкусе во рту, сбившемся цикле и метеоризме. О том, что у меня полностью седые волосы и до сих пор плачу в момент депиляции. О новых морщинах, провисшем овале лица и визитах к женскому доктору, включая нюансы лапароскопий, загибов, эрозий и циститов.

О болтовне с подругами. Детали их разборок с мужьями и любовниками. Что у одной общей знакомой – двурогая матка, у второй – на днях намечается пятый аборт, а у третьей – уже год нет оргазма. Что Таня "встречается" с парнем из "Мамбы", но переписку ведет от ее имени весь отдел архитектуры и градостроительства.

Свое мнение о его бывших и экс-супруге…

О вшах на последнем курсе института, после того как стала патронировать детдом, истинной причине развода и количестве сексуальных партнеров.

О прошлогоднем и оставшемся в минувшем тысячелетии…

О неважном, мелком и просроченном…

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