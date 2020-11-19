Ігор Погодін: Психологія відносин і чому люди біжать від близькості

"Як побудувати близькі відносини?" – напевно, один з найбільш поширених питань, які клієнти задають мені і моїм колегами-психотерапевтів. До цього прагне практично кожна людина, незалежно від того, чи є у нього вже досвід в побудові таких відносин. Це потреба, закладена особливостями психології людини.

Багатьом людям щастить у цьому плані. Вони з самого дитинства відчувають близькість, яку організовують:

Батьки.

Бабусі та дідусі.

Брати і сестри.

Вихователі в дитячому садку.

Варіантів багато. І кожен з них йде на користь. Але також часто зустрічаються випадки, коли у людини, навпаки, з раннього дитинства не було близьких стосунків. Наприклад, батьки були відстороненим і "холодними". Відсутність досвіду близькості – не біда.

Це те, чого ви можете навчитися. Причому неважливо, чи є у вас за спиною досвід. Більш того, навіть якщо ви вже робили декілька спроб, і вони були невдалими, все можна можна виправити. Головне, розуміти, на якому етапі були допущені помилки.

Парадокс в тому, що людина одночасно прагне до близьких стосунків і біжить від них. Чому?

Ми сприймаємо людину, з якою складаємося в стосунках, як щось дуже тепле, ніжне і затишне. З цією людиною можна погрітися. З ним добре. Хочеться проводити з ним буквально все свій час. Це приносить колосальне задоволення. Але є й інша сторона медалі. Ми пускаємо людини настільки близько, що він може поранити набагато сильніше і болючіше, ніж будь-які інші люди.

Проаналізуйте два останні роки свого життя.

Знаю, це може бути неприємно, але постарайтеся згадати серйозні образи і ментальні рани. Упевнений, більшість з них будуть пов'язані з близькими вам людьми. А переважно – з чоловіком або жінкою – вашою другою половинкою. У близьких стосунках людина стає вразливим. Тому багато людей вибудовують дистантних відносини. Грунтуючись на маніпуляціях і формальності контакту так, щоб убезпечити себе від цих самих ран.

Як це відбувається на практиці

Уявіть, ви зустрічаєте товариша по шляху на роботу. Ви зупиняєтеся, вітаєте, відбувається діалог:

– Давно не бачилися! Дуже радий. Як ти?

– Так, давненько. Все добре, біжу на роботу. Ти як?

– Так теж потихеньку. Як сім'я? Здорові?

– Та да, слава Богу.

– Ясненько. Гаразд, побіг, годинник цокає. Радий був зустрітися! Давай зателефонуємо як-небудь, сходимо кудись, кава вип'ємо.

– Так, звичайно. Із задоволенням. Гарного дня!

– Спасибі, і тобі.

Типовий діалог. Формальний. Просто розмова ні про що. Нічого незвичайного тут не відбувається. Але давайте уявимо, що контакт був збудований по-іншому. Як з близькою людиною.

– Привіт! Слухай, як раз думав про тебе недавно. Я так вдячний тобі за те, що ти робив для мене і продовжуєш робити. Це дуже цінно. Спасибі тобі!

Ви будуєте діалог з близькою людиною. Відкриваєтеся йому. Часто така поведінка викликає не дуже позитивну реакцію. Людина лякається вашої подяки. Він нервово посміхається, дякує у відповідь і тікає. Або намагається перевести тему. І в той, і в іншому випадку, ви відкрилися і залишилися зі своїми почуттями один на один. Тут і відбувається поранення.

З'являється біль. Здається, що щось дуже гостре упилося в ваше серце. Можливо, ви навіть відчуєте образу на цю людину. У будь-якому випадку, це одна з тих ситуацій, до яких ви не хочете навіть наближатися.

В результаті ми отримуємо:

Близькість – це щось дуже приємне. Те, що гріє нас.

Близькість – це небезпека. Те, що може поранити.

Обидва твердження вірні. І, як правило, таке подвійне ставлення до близькості, плюс, можливо, негативний досвід, змушують вас шукати різні способи уникнути її.

Як люди уникають близькості

Спосіб 1. Тотальна ізоляція

Радикальний і найвірніший метод – ментально ізолювати себе від інших людей. Сховатися в кокон, де точно ніхто не дістане і не зможе поранити.

Так, не буде тепла в житті. Ви не будете відчувати любов. Але ви в безпеці.

Спосіб 2. Найкращий захист – напад

Це екстрене зближення з іншою людиною. Коли ви зустрічаєте кого-то і відносини розвиваються з неймовірною швидкістю. Ви в перші дні розкриваєте всі інтимні подробиці свого життя. Людина робить те ж саме. Думаєте: "Ми так добре розуміємо один одного! Це доля".

Але проходить ще якийсь час і ви помічаєте, що стало нудно. Або людина починає усуватися від вас. І відносини розриваються з тією ж швидкістю, з якою створювалися.

Спосіб 3. Секс – не привід для знайомства

Іноді люди плутають теплоту і ніжність, яку відчувають до людини, з бажанням зайнятися з ним сексом. І якщо цей спосіб типовий для вас, ви використовуєте його досить часто. Тому що він дуже ефективний.

Незабаром ви починаєте помічати те, чого не бачили раніше. Що людина не такий красивий, як здавалося. Що з ним взагалі нема про що говорити. І знову відносини розриваються.

Клієнти, які випробували на собі мій метод – Психотерапію Переживанням – помічають, як біжать від близькості. І після цього відкриття відбуваються дуже дивні речі:

Класний людина, яка віддалився через стрімкого розвитку відносин, раптом повертається.

Чоловік першим робить кроки до зближення, хоча ніколи раніше не був схильний до цього.

Теплота і ніжність наповнюють і складається відчуття, що жити стало набагато простіше.

Відбуваються речі, на які ніяк не могла вплинути сама терапія. Ніби по чудесному збігом. Але ніякого дива немає. Так і працює Психотерапія Переживанням. Це просто наука.

Я зробив докладний продовження теми близькості на своєму YouTube-каналі. Формат відео ідеально підходить для подальшого розкриття. Дивіться ролик.