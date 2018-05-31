Ідеальний чоловік: як змінюються стандарти краси в різних країнах

Поняття "краса" є дуже широким і абстрактним. У кожного є свої міркування на рахунок того, гарна людина, або не дуже симпатична.

Безумовно, в світі існують певні стандарти краси, які більш-менш дозволяють зрозуміти, до якого типу зовнішності відчуває більшу симпатію суспільство, проте вони також є вельми розмитими. Наприклад, говорячи про чоловічу красу, дівчата дуже розходяться в думках. Комусь подобаються кароокі накачані брюнети, а хтось без розуму від ельфоподібних блондинів з блакитними очима. Але в цілому в різних країнах давно сформувалися стандарти чоловічої краси, пише "Рамблер" .

США

Американські жінки в більшості випадків вважають за краще світлошкірих широкоплечих чоловіків з вираженою мускулатурою. Ідеальне доповнення до зовнішності - борода. Також багато хто віддає перевагу чоловікам високого зросту.

hronika.info

Бразилія

У Бразилії найбільше цінуються чорняві засмаглі красені з темними очима. Важливу роль відіграє фізична форма хлопця - для бразильських жінок важливо. щоб предмет їх зітхання мав підтягнуте, спортивне тіло.

pinterest.com

Індія

Індійський ідеал чоловічої краси виглядає як типовий боллівудський актор: у нього відмінна фігура, акуратно укладене волосся, гарна і, головне, освітлена шкіра.

tvnovella.ru

Скандинавські країни

У Швеції та Норвегії з'явився новий стандарт краси: кремезний стрункий чоловік зі світлим волоссям і блакитними очима. У свою чергу фінські жінки віддають перевагу бруталам, схожим на суворих вікінгів.

4tololo.ru

Туреччина

У Туреччині обожнюють поєднання мужності і романтичності. Доглянутий чоловік з ретельно укладеними чорним волоссям. Максимум захоплення викликають молоді брюнети зі світлими очима.

pinterest.com

Італія

В Італії дівчата звертають увагу на те, як чоловік стежить за собою. Природні дані оцінять навіть менше, ніж уміння власноруч створити з себе шедевр. Доглянутість, яка, можливо, зашкалює, і стильний гардероб - ось складові краси ідеального італійця.

hronika.info

Україна

Українки традиційно віддають перевагу високим чоловікам, переважно зі зростом від 180 сантиметрів. Для багатьох дівчат також важливо, щоб у хлопця були широкі плечі і сильні руки.

xpress.ua

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