Як поводитися після близькості? У різних соціальних групах відповідь на це питання різна. У мусульманській громаді тривала розмова з жінкою наодинці зобов'язує чоловіка до серйозних кроків. А в комуні хіппі статевий акт – не привід для знайомства. Де ж пролягає золота середина? І чи слідують їй в сучасному суспільстві, зрізом якого є шоу "Холостячка"?

У минулому випуску Ксенія пристрасно цілувалася з претендентом на її серце Олександром Еллертом. І навіть провела з ним ніч у наметі. А вже на цьому ефірі ті ж поцілунки, тільки з меншою кількістю одягу (побачення проходило в спа – прим. Авт.), Отримав інший учасник – Андрій Рибак. Ні Ксенію, ні чоловіків це не збентежило. "Вона не моя дружина, не моя дівчина", - спокійно прокоментував ситуацію Олександр.

Те, що не "дружина" – зрозуміло, в ЗАГС хлопці не ходили. А як щодо "дівчини"? Як і коли присвоюється цей статус? Після поцілунку? сексу? спільного пуда солі? .. І які права-обов'язки накладає? Мабуть, кожна пара вирішує це для себе сама. Хтось видаляє номера "подруг" після першого поцілунку. А хтось не вважає за потрібне відмовитися від сексуальних зв'язків на стороні і після багатьох років спільного життя ... Головне, щоб обох партнерів це влаштовувало. Адже не самі правила будують або гублять стосунки. А то, чи сходяться в них партнери.

А ви як вважаєте? Коли відносини стають серйозними? І як слід себе в них вести? Поділіться в коментарях?

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