Гороскоп по картах Таро з 28 вересня по 4 жовтня: яким буде тиждень

Найближчий тиждень може виявитися періодом змін для більшості знаків зодіаку. Гороскоп по картах Таро з 28 вересня по 4 жовтня розповідає, чого варто чекати в найближчі 7 днів.

Психологиня, тарологиня-прогнозистка Ольга Соломка ексклюзивно для OBOZREVATEL склала прогноз по картах Таро (тароскоп) для всіх знаків зодіаку.

Овен (21.03 – 20.04)

Цей тиждень ви проведете на шалених потужностях та обертах, вам вдається переробити купу справ, зачарувати чимало людей власною харизмою, показати найкращі сторони своєї особистої та професійної досконалості.

Телець (21.04 – 20.05)

На початку тижня ви раптом вирішите поборотися для різноманітності за місце під сонцем і вступите в протистояння – чи то на вибори десь балотуватиметесь, чи в якихось змаганнях участь візьмете. Не факт, що дійдете до кінця, але тут головне – участь.

Близнюки (21.05 – 21.06)

Надзвичайно вдалий, особливо в плані фінансів, час. До вас зараз приходять гроші – хтось повертає давні заборгованості, хтось замовляє ваші послуги, чи платить за роботу, за товари, А хтось і просто так дає, тож можете сподіватись на приємні подарунки.

Рак (22.06 – 22.07)

На початку тижня ви будете дуже зібрані та зосереджені на виконанні важливого завдання, словом, кинете усі свої зусилля на здійснення однієї мети. І вам все вдасться, тож десь із середини тижня вже можна розслаблятися і святкувати перемогу

Лев (23.07 — 23.08)

Хай все просувається не так швидко, як би ви того хотіли. Але початок цього тижня присвятіть плануванню та усвідомленню того, чого ви насправді хочете. А вже другу половину тижня можна і попрацювати, але без трудових подвигів.

Діва (24.08 – 22.09)

Хоч ви зараз і розриваєтесь між родиною та роботою, все ж варто знайти той самий баланс, де би всі були задоволені, а особливо ви – від того, що все встигаєте, і отримуєте задоволення і від професійного вдосконалення, і від сімейної ідилії.

Терези (23.09 – 23.10)

Тиждень почнеться досить м’яко і навіть якось невпевнено, але потім у вас буде чимало зустрічей і творчої колективної роботи, що вимагатиме креативу. А ще доведеться відстоювати свою думку перед іншими такими ж творчими особистостями.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Можливо, буде трохи тяжко від тієї кількості роботи, що вам потрібно буде досить швидко переробити та від інтенсивності праці, але ви вже навчилися правильно розподіляти зусилля, виставляти пріоритети і досягати цілей.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Настає спокійний і дуже врівноважений період, і якщо ви раптом надумали скористатися відпусткою, то саме зараз це буде досить доречно і вчасно. Адже вам уже пора і відпочити, враховуючи ваш напружений графік і бажання.

Козеріг (22.12 – 20.01)

Тиждень буде наповнений перспективним спілкуванням – як приватним і кулуарним, так і з великою кількістю людей. Ви можете потрапити на якісь конференції, святкування, чи зібрання, де будете на видноті і в перших лавах.

Водолій (21.01 – 19.02)

Вам не варто зараз сидіти рівно на місці – прийшов час змін і ви починаєте рухатися, може навіть і напрямку нової посади, чи навіть зміни місця роботи чи проживання. Словом, просуваєтесь кудись вперед, хоч це поки і не надто фінансово вигідно.

Риби (20.02 – 20. 03)

Якщо ви тільки-тільки починаєте рухатися у якомусь новому для вас напрямку, то не сумнівайтеся – ви йдете вірним шляхом, хоч і поки дуже повільними кроками. А ще можете розраховувати на романтичні пригоди та емоційні сплески.

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