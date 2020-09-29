Гороскоп по картах Таро на 30 вересня для всіх знаків Зодіаку: як уникнути проблем

Гороскоп на 29 вересня по картах Таро для всіх знаків Зодіаку розповідає, які зміни можуть відбутися в житті кожного з них.

Прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка розповіла, якою буде середа та що варто робити, щоб досягти заповітної мети. Читайте ексклюзивний прогноз за картми Таро на OBOZREVATEL.

Овен

День потішить вас правильно організованою роботою, і в цьому є і ваша велика заслуга, і ваших колег. І хай це буде не найяскравіший і не найцікавіший день вашого життя, але досить стабільний і прогнозований.

Телець

Не варто нині сидіти на місці, бо вас кличуть дороги і пригоди, авантюри і нові враження. Хоч ви і прив'язані до дому та землі, але нові виклики вам також потрібні. І цей день саме для того, щоб кинути собі виклик і відірватись від землі.

Близнюки

Ви піднімаєтесь все вище і вище, і несподівано для себе опиняєтеся на іншому рівні, а перед вами розкриваються зовсім інші перспективи. Складається враження, що ви переживаєте період відродження, і весь світ змінюється навколо вас.

Рак

Комусь поняття “інтуїція” не надто зрозуміле, а для вас це цілком реальний помічник. І сьогодні ваша підсвідомість активна як ніколи, вона просто як додатковий робочий орган, що видаватиме на гора цілу купу корисних усвідомлень і підказок.

Лев

Потішить сімейне чи особисте життя. Близькі можуть вам влаштувати якусь приємну несподіванку, раптове свято чи теплу зустріч, яка додасть впевненості у тому, що ви – таки щаслива людина, у якої прекрасне оточення, вірні друзі і любляча родина.

Діва

Майбутні звершення у вас уже у голові – ви собі уявили їх досить конкретно. Тепер залишилося тільки сформулювати їху письмовому вигляді, проставити терміни і намітити шляхи реалізації. Словом, присвятіть цей день детальному плануванню.

Терези

Серце переповнене ніжними почуттями, емоції вихлюпуються через край, затоплюючи усе навколо. Вашої любові вистачить на те, щоб заповнити нею увесь навколишній простір, включно з усіма населеними пунктами та дачними ділянками поблизу.

Скорпіон

Інколи спалити усі мости за собою буває досить корисним актом, що спонукає вас йти вперед, не озираючись і не сподіваючись на повернення От і ви зараз більш схильні до деструкції, ніж до будівництва – руйнуєте все зайве, розчищаючи територію.

Стрілець

Ви можете потрапити на якесь невелике свято чи зустріч добрих друзів. Врешті, влаштуйте собі якусь радісну подію, адже вам так необхідно якось розслабитися і додати собі позитивних емоцій до такого напруженого життя.

Козеріг

Збирайте своїх колег та соратників на засідання, наради та мозкові штурми, бо сьогодні дуже сприятливий день для колективної творчості. Ви разом створите таке щось неймовірне і прекрасне, бо разом у вас це зараз краще виходить, ніж поодинці.

Водолій

Зовсім неочікувано на вас можуть напасти слава та успіх. І ви, замість того, щоб тишком-нишком ховатися за спинами інших, самі того не очікуючи, опинятесь попереду колективу на гнідому жеребці, та ще й з полумяними закликами.

Риби

Ви зараз ніяк не можете вирішити – вам до красивих, чи до розумних, вже йти, чи ще полежати, самі впораєтесь чи гурт збирати на поміч. А час тягнеться, а питання не вирішуються, а ви все думаєте і думаєте… Та зробіть уже що-небудь, потім розберетесь, чи те ви зробили, чи ні.

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