Гороскоп на картах Таро на 29 вересня для всіх знаків зодіаку: кому загрожують невдачі

Гороскоп на 29 вересня по картах Таро розповідає, які зміни можуть відбутися в житті всіх знаків Зодіаку.

Прогнозистка-тарологиня Ольга Соломка розповіла, яким буде цей вівторок і що варто робити, щоб день закінчився максимально вдало. Читайте ексклюзивний прогноз по картах Таро на OBOZREVATEL.

Овен

Нині почуваєтесь переможцем – ви на видноті, попереду всіх, можливо, виступаєте десь перед людьми. І всі бачать, які ж ви чудові, відзначають ваш розум, чуйність та гарні організаційні якості. Словом, сьогодні у вас – день публічності та слави.

Тілець

Вас намагатимуться ввести в оману і збити з пантелику облесливими словами та порожніми обіцянками. Але у вас вистачить кмітливості відділити брехню від істини. Щоб прояснити ситуацію, ставте конкретні запитання і запитуйте про реальні терміни.

Близнюки

Перша половина дня була дуже активною – вам потрібно було терміново кудись бігти і щось швидко вирішувати. А після обіду можете вже прийти до тями, розслабитися і дозволити собі спокійний плин життя та звичний графік роботи.

Рак

Може трохи набриднути все те, чим ви зараз займаєтеся, життя видаватиметься прісним і нецікавим. І можливо, саме сьогодні ви замислитеся над тим, що потрібно вже урізноманітнити цю рутину чимось цікавішим та яскравішим.

Лев

Роботи сьогодні буде – аж за край. На щастя, у вас є на кого покластися, і з ким розділити це навантаження та відповідальність за результати. Словом, розраховуйте на підтримку колективу, тим більше, що вам зараз краще подавати ідеї та розподіляти обов'язки.

Діва

День сприятливий для різноманітних пересувань – чи то подорожей, чи то тривалих прогулянок, чи для переїздів. Ну в крайньому випадку, якщо не вдається сьогодні нікуди вирушити, хоч помрійте та детально розплануйте майбутні мандри.

Терези

Щасливий, хоч і звичайний день. Але ви тішитесь, що можете займатися улюбленими справами, поряд – рідні та близькі, з якими у вас повне порозуміння та взаємна підтримка. До речі, можете отримати сьогодні якусь фінансову підтримку.

Скорпіон

Ви раптом вирішуєте, що досить вже сидіти на одному місці ви і потрібно кудись іти. Іншим може здатися, що це шлях у порожнечу, але насправді це вірне рішення, оскільки у вас є всі шанси опинитися в набагато кращому становищі, ніж сьогодні.

Стрілець

Нині ви щасливчик! Здається що весь світ обертається навколо вас, і взагалі створений для того, щоб вам було добре. І гроші до вас сьогодні приходять, і особисте життя налагоджується, і ви отримуєте необхідні підтримку, схвалення та нові можливості.

Козеріг

День обіцяє бути бурхливим, і емоційним, вам доведеться бути відвертими, пояснювати свої думки, відстоювати свої наміри, змагатися у красномовності і звитязі. Комусь може не сподобатися ваша активність, але ви гідно відповідаєте на всі кпини та закиди.

Водолій

Вам зараз потрібно знайти час і місце для того, щоб спокійно все зважити і нарешті зрозуміти, чого ж ви справді хочете і куди ж вам вирушати. Прийняти вірне рішення вам допоможуть тиша і усамітнення, ну хоча б на дві-три години.

Риби

Ваше серце сповнене любов'ю, і це дуже тішить, але можуть бути складнощі з грошима – їх банально не вистачає для тих проектів, що ви задумали. Тому сьогодні краще не розриватися між особистим життям та справами, а вибрати щось одне.

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