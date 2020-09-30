Гороскоп на жовтень 2020: які знаки Зодіаку стануть головними щасливчиками місяця

Олена Кордунова Психологія 10:28, 30.09.2020

Гороскоп на жовтень 2020 говорить, що деяким знакам буде особливо щастити цього місяця. Удача буде чекати представників цих знаків на кожному розі – і в роботі, і в особистому житті, і в плані саморозвитку.

OBOZREVATEL розповідає, які два знака Зодіаку стануть справжніми улюбленцями долі в жовтні 2020 року.

Близнюки

У представників цього знака в жовтні 2020 з'явиться шанс серйозно зміцнити своє фінансове становище. Вам надійде дуже вигідна пропозиція, від якої відмовитися буде практично неможливо. Та й не варто, проте зірки настійно рекомендують максимально ретельно вивчати всі аспекти і передбачати ризики. Якщо чітко проаналізуєте ситуацію і зважите все "за" і "проти" – залишитеся у виграші.

Що стосується особистого життя, то тут також все буде гладко. Настає період затишшя і гармонії між вами і вашим партнером. Для неодружених представників знака випаде шанс знайти свою другу половинку.

Скорпіон

Попередній місяць у Скорпіонів був досить складним – і фізично, і емоційно. На вас звалилося багато проблем і час від часу виникало бажання все кинути і здатися. Гороскоп на жовтень 2020 для Скорпіонів каже, що в цьому місяці ситуація вирішиться. Зірки говорять, що ви зможете нарешті трохи розслабитися, так як здобудете розуміння оточуючих і потужну підтримку.

Жовтень стане для Скорпіонів місяцем емоційного відновлення і кар'єрного зростання. Нарешті ваша праця буде оцінена достойно.

Раніше OBOZREVATEL писав, яким знакам Зодіаку важливо уникати нервозності і різких дій в найближчому майбутньому.

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