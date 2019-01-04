Ух. Сложный пост. Я ведь наблюдаю много детей и семей. И вот знаете, что в последнее время хочется сказать - "у вас чудесный, здоровый, гармонично развивающийся, но невоспитанный ребёнок. Не потому, что вы его не воспитываете. Похоже, вы очень хорошие родители и похоже, вы знаете очень много о воспитании "счастливых детей".

С ребенком все в порядке, сейчас ему явно важна последовательность в реакциях и действиях взрослых, чётко обозначенные правила в семье, и ваша уверенность в том, что "вы молодец". так здорово, что мы более внимательны, чувствительны, заботливы. Что уже не приходится говорить "детей бить нельзя"...

Но, кажется, мы так боимся совершить ошибку, так боимся травмировать ребёнка, что уже не останавливаем того, что было бы важно остановить. Ребёнку важна наша последовательность. Отсутствие логичных правил вредит ребёнку не меньше, чем директивность. Ребенку важно знать, что Мир заботится не только о нем. Что в мире есть место и его родителям....

Новини Как мотивировать ребенка

Ведь одна из наших задач - научить ребёнка жить в мире без нас...Ребёнку важно ощущать наше уважение к себе, слышать наше Нет, ему важно встречаться со сложными чувствами - и получать от нас поддержку. Мы часто говорим о том, что воспитание - это постоянное балансирование. Между - структурированными правилами, уважением, доверием, близостью, адекватной строгостью, бережностью, развитием... В мудрой любви много граней. Конечно, все время балансируя, сложно сохранить устойчивость. Но у нас ведь получится.