Єлизавета II наполягла: Меган Маркл отримає королівську освіту

Королева Єлизавета II вирішила, що Меган Маркл слід трохи краще підготуватися до королівських обов'язків.

Королева приставила до Меган свого радника - 49-річну Саманту Коен, повідомляє Times .

Члени королівської сім'ї займаються організацією благодійних заходів і беруть участь в різних світських раутах. Тому Меган повинна вміти поводитися на публіці і бездоганно знати етикет.

Як виявилося, Саманта Коен збиралася звільнитися, але тепер погодилася допомогти новоспеченої герцогині Сассекській Наступні півроку Саманта буде вчити Меган, як стати "корисним членом королівської сім'ї".

Пізніше Коен займе місце секретаря Едварда Лейна Фокса в Кенсингтонському палаці.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Меган Маркл після весілля з принцом Гаррі слід дотримуватися королівських правил.