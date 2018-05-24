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Єлизавета II наполягла: Меган Маркл отримає королівську освіту

5.1тЧитати новину російською

Королева Єлизавета II вирішила, що Меган Маркл слід трохи краще підготуватися до королівських обов'язків.

Королева приставила до Меган свого радника - 49-річну Саманту Коен, повідомляє Times .

Члени королівської сім'ї займаються організацією благодійних заходів і беруть участь в різних світських раутах. Тому Меган повинна вміти поводитися на публіці і бездоганно знати етикет.

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Як виявилося, Саманта Коен збиралася звільнитися, але тепер погодилася допомогти новоспеченої герцогині Сассекській Наступні півроку Саманта буде вчити Меган, як стати "корисним членом королівської сім'ї".

Пізніше Коен займе місце секретаря Едварда Лейна Фокса в Кенсингтонському палаці.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Меган Маркл після весілля з принцом Гаррі слід дотримуватися королівських правил.

Читайте всі новини по темі "Принц Гаррі і Меган Маркл" на сайті "Обозреватель".

Тема
Принц Гаррі і Меган Маркл
Особи
Меган Марклпринц ГарріЄлизавета II
Місце
Великобританія
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