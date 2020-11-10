Ви бачили згаслі очі 50-60-річних? Так, що там, деякі вже в 40 вважають: "Життя закінчена, все краще – в минулому".

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На самом деле рост человека (читай: систематические изменения) не прекращается ни на минуту, ведь, кроме биологического и психологического развития, есть еще развитие духовное в полярности творчества и мудрости, а оно как раз набирает обороты во второй половине жизни. Чаще всего рост и развитие идет через кризисы, а они различны в разных возрастах.

От 0 до 21 года они связаны с физическим и нервно-психическим развитием, от 21 до 42-х лет – с психологическим взрослением, от 42 до 63 – с духовным ростом, развитием открытости, искренности, бесстрашия, свободы, любви, благодарения. Для семилетнего цикла 49 – 56 лет характерна борьба с собственным застоем, и если она завершена успешно, в 56-63 мы вступаем в фазу мудрости, а с 63-70 – стартует вторая молодость. Если все эти этапы человек проходит осознанно, его жизнь продуктивна и созидательна: он создает уникальные проекты, генерирует гениальные идеи. Пример: мой пациент, торговавший пестицидами, в 45 сменил направленность работы – начал выращивать экологические продукты. Этот правильный вектор направления жизни добавил ему не только здоровья, но и счастья.

Принято считать, что старение – есть увядание. На самом деле физическое старение – это освобождение духовных сил для развития, борьбы с внутренним застоем, желанием списать себя со счетов и расположиться на всю оставшуюся жизнь у телевизора. Вплоть до момента, пока корректировать образ жизни не придут болезни. Мы выглядим и чувствуем себя настолько, насколько сознательно творим свою судьбу, биографию, ставим цели и идем к их достижению.

Самочувствие и настрой во второй половине жизни зависят от того, как мы к ней подготовились, как прожили предыдущие этапы, насколько развили в себе мудрость, эмпатию, доверие миру. Но даже если эти качества развитой личности "прокачаны", поиск новых смыслов, целей, задач продолжается. Иногда меня спрашиваю, есть ли передышка. Нет передышки. Если не вперед, только назад. Чтобы не буксовать, не останавливаться и отлично чувствовать себя в любом возрасте, рекомендую взять на вооружение несколько правил сохранения молодости души и тела.

1. Не расставаться с вопросами. С годами многие из нас теряют способность задавать вопросы. Однако жить с вопросами важнее, чем иметь на все ответы. Вопросы подталкивают человека к движению, поиску, развитию. Спросите себя: "Почему я снова и снова цепляюсь за работу, которая мне не нравится?" "Что мне делать, если компания во мне не нуждается?" "От чего я получаю самое большое удовольствие?" Вопросы из серии: кто ты, что я люблю, что умею и чего хочу – всегда указывают направление для действий, развития и роста.

2. Менять стратегию и тактику. Стать доверенным лицом для своих детей, в то же время не вмешиваясь в их жизнь. Быть опорой своей организации, но не конкурировать с молодыми, видеть перспективу и соблюдать дистанцию – это объективная необходимость для руководителя в 50+.

3. Сделать переходные периоды (кризисы) плодотворными. Понять, что переход – это часть жизни, предпосылка внутреннего роста и развития. Различать факты и чувства – это позволяет объективно реагировать на происходящее.

4. Доверять людям. Когда даришь людям свое доверие, оно возвращается сторицей. То, как мы видим людей, зависит "от очков", которые носим. Главный ориентир доверия и понимания: каждый человек – это личность.

5. Учиться новому. Время 50+ хороший повод воплотить в жизнь желания, залежавшиеся на полке с нереализованными детскими мечтами. Как метко выразился восьмидесятилетний парашютист, американец Джон Бут: "Нельзя перестать прыгать с парашютом, потому что ты постарел. Можно постареть потому, что ты перестал прыгать с парашютом". Освоить новые навыки и новую профессию тоже никогда не поздно. Учиться – значит меняться, меняться – значит двигаться, а молодость – это и есть количество движений, которые человек способен генерировать и принимать. Кстати, классическую траекторию профессиональной жизни: "образование – карьерный рост — пик успеха – пенсия" сменил новый трудовой путь: образование и первая карьера, второе образование и вторая карьера, вновь развитие и третья карьера. После – удаленная работа, частичная занятость и/или наставничество в сфере своих профессиональных интересов.

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