Сколько вы стоите, точнее, знаете ли вы себе цену? Если вам мерещится продажность, хочу рассказать вам кое-что о достоинстве. Достоинство – это не только ценное личностное качество, но и качество денежного знака, монеты или купюры. И вряд ли кто усомнится, что "достоинство" и "номинал" - понятия несовместимые. Номинал – обозначение стоимости ценных бумаг, и это их достоинство. Пока всё логично?

Без номинала и без достоинства невозможно совершать обменные процессы. Чтобы получить что-то ценное для вас, надо за это что-то отдать. В экономике эти процессы называются "покупка" и "продажа", и речь идёт о товарно-денежных отношениях. Но что делать, если в процессе обмена участвуют значимые человеческие ценности, такие, как забота, поддержка, помощь? Работорговлю давно отменили. Теперь не очень непонятно, как человек может себя оценивать в процессе обмена гуманистическими "плюшками". Не предъявлять же число здоровых зубов и физическую выносливость!

Давняя знакомая предложила мне поучаствовать в её новом проекте и выступить перед аудиторией в качестве популяризатора научной психологии. "Проект некоммерческий, никто ни за что не платит", - уточнила она. Я отказалась и почувствовала себя продажной тварью, когда моя собеседница припомнила былые времена и наше бесплатное взаимодействие. Мы получали радость от информационной благотворительности, я вкладывала свои деньги в съёмки дорогих роликов, бесплатно выступала на множестве мероприятий, но однажды случился мой личный кризис, и деньги от меня отвернулись.

Когда я обратилась к психологу с просьбой помочь мне разобраться, почему мои доходы начали резко падать, оказалось, что я за что боролась, на то и напоролась. "Ты же хотела получать удовольствие? Ты его получала! Это была "оплата" за твой труд. Удовольствие – это результат твоего обменного процесса", - сказал он. "Я дико извиняюсь, но мне хотелось бы получать за это деньги!" - возмутилась я! "А ты говорила об этом? Ты обозначила цену своих услуг? Ты заявила о том, что конкретно готова отдавать и что хочешь получать в этих отношениях?" - парировал психолог.

Ах, как было бы хорошо, если бы мы приходили в магазин и точно знали, что почём, без всяких ценников на витринах! Вот эта колбаса отличная, поэтому я готова за неё заплатить больше, чем за ту, которая мне кажется менее качественной. Если колбаса невкусная, я не хочу отдавать за неё много денег. Какой был бы прекрасный рыночный процесс! Но пока эволюция не достигла такого уровня, цену диктует рынок, а мы принимаем или не принимаем условия товарно-денежного обмена. Чтобы что-то получить, важно заявить о своих притязаниях и обозначить цену, то есть, эквивалент затраченных усилий.

В принципе я не обязана была аргументировать свой отказ на просьбу об участии в новом проекте. Но поскольку диалог вызвал бурный эмоциональный отклик с обеих сторон, и были затронуты вопросы чести и достоинства обеих участниц диалога, я решила расставить все точки над i. И сейчас хочу поделиться с вами тем, что мне кажется очень важным для построения наиболее удовлетворительных и эффективных человеческих отношений в самом широком смысле. Расскажу вам про достоинство и номинал личности.

Обмен – это не только рыночные отношения, это цель здоровой коммуникации. Бескорыстие – качество прекрасное, но поверьте, самый бескорыстный человек выбирает определённую модель поведения не случайно. Бескорыстие вызывает одобрение общества, словесное или безмолвное эмоциональное поощрение, восторг и восхищение наблюдателей, ощущение своей значимости и ценности. Благотворитель творит благо, а в ответ получает эмоции, которые, с большой степенью вероятности, являются для него дефицитными. Это обмен, в котором вместо денег – ценное для этой личности состояние "я хороший, я достоин любви". Так личность с проблемами самооценки компенсирует неуверенность в своей ценности.

Несколько лет назад я похоронила маму и лишилась самой главной и самой ценной поддержки. Я горевала и была безутешна. Моя гуманистическая активность помогала отвлекаться от переживаний утраты и хоть как-то возмещать то, чего я оказалась лишена – любовь, признание, одобрение и восторг. Зрительская аудитория не заменила маму, но помогла хоть немного восполнить душевную пустоту. Я получала эмоциональные поглаживания и виртуальные объятия своей публики. Вероятно, потребность быть по-матерински обнятой всем миром была настолько острой, что я не заметила, как нарушился баланс отданного и полученного. Сил на безвозмездную любовь к миру уходило всё больше, доходы падали, разочарование росло, мама не воскресала.

Параллельно рушились мои отношения с близким мужчиной. Мне не хватало ласки, но, не заявляя о том, что я нуждаюсь в ласке, я ласкала его сама. Мне не хватало внимания, но, не заявляя о дефиците внимания, я сама проявляла избыточное внимание к своему избраннику, незаметно становясь навязчивой. Я ни разу не сказала о том, что я хочу получить в процессе обмена женско-мужскими ценностями. Я стала той самой колбасой без ценника, и мой покупатель платил только то, что считал для себя уместным.

В психотерапии есть такое понятие "ретрофлексия" - это такая модель поведения, когда человек испытывает какую-то потребность, но вместо обозначения этой потребности даёт другим то, что хотел бы получать сам. Или сам себе причиняет непоправимую пользу и наносит неизгладимое удовольствие. По сути, это эмоциональная мастурбация. А в результате – такое же непоправимое и неизгладимое удивление: почему мир меня не любит? Да потому, что "ценника" нет"!!!

Я хотела любви – и я дарила любовь, не получая любви взамен. Я хотела денег, но работала бесплатно, наивно полагая, что моя цена как профессионала написана у меня на лбу, и счётчик работает, как в такси. Мне казалось, что вокруг – специалисты по любви и по маркетингу, и они точно знают, что почём. Это, как говорится, беды с башкой!

Номинал – это знания о себе, чёткое и ясное осознание своих потребностей и своей личностной ценности. Дарить себя направо и налево – это "раздача слонов народу", акция известная со времён Остапа Бендера, но не продуктивная. Чтобы что-то получить, важно научиться заявлять о своих потребностях, и в случае необходимости обмениваться значимыми ценностями с другими людьми. Уметь просить позаботиться о вас, уметь принимать заботу, уметь давать заботу – вот это основа достоинства и самоуважения. Уметь заявлять цену на свои профессиональные услуги, уметь заявлять о своих ценностях в отношениях – вот это и есть рыночный и не рыночный обмен!

В профессии – обмен опыта и квалификации на деньги, в отношениях – обмен значимыми эмоциональными ценностями. Важно ничего не перепутать! Не забота в обмен на подарки, а забота в обмен на заботу – в отношениях мужчины и женщины! Но в профессии – не обмен знаний и опыта на заботу, восторг, восхищение и признание, а чёткое понимание ценности и цены ваших профессиональных услуг! И тогда в личных отношениях не станешь проституткой, а в профессиональной сфере – честной давалкой. Но главное - останешься дорогой женщиной во всех смыслах!

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